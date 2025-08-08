El conductor de una Ferrari amarilla se despistó y el vehículo terminó incrustado en un campo lindero a la intersección de las rutas 6 y 16, en la localidad bonaerense de Guernica.

Según el parte policial, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió este jueves por la mañana y fue reportado por personal del Destacamento Vial Guernica que, al llegar al lugar, encontró el vehículo de destrozado, sin ocupantes.

El auto de alga gama fue remolcado por una grúa perteneciente a la empresa Remolques Conde, cuyo titular, Alejandro Conde, aportó información clave para tener más información sobre lo sucedido. De acuerdo al relato, el conductor del Ferrari es un comerciante de la zona y habría perdido el control del vehículo por razones que aún se investigan.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Pese a la fuerza del impacto, el conductor resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios antes del arribo del personal policial. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, informaron fuentes del caso a medio local Diario Sur.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de San Vicente, a cargo de la Dra. Karina Guyot, dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, además de solicitar la presencia de peritos en la zona. Por el momento, se desconoce el dominio del vehículo y continúan las tareas en el lugar para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Según informó Clarín, el vehículo es una Ferrari 296 GTB modelo híbrido de color amarillo, un ejemplar único en el país cuyo precio puede rondar el millón de dólares en Argentina.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Con 830 caballos de fuerza, el sistema híbrido le permite alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos.