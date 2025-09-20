El 8 de agosto de 1991, a media mañana, el cielo se cerró sobre la meseta central de Santa Cruz. Eran las once y, de golpe, se hizo de noche. El volcán Hudson, ubicado en Chile a 45 kilómetros de la frontera, había entrado en erupción. Luego vino una breve calma, hasta que el 11 de agosto comenzó una segunda explosión mucho más violenta, acompañada de tormentas eléctricas y cenizas que alcanzaron los ocho mil metros de altura. Arrastradas por el viento, esas cenizas cubrieron principalmente las localidades santacruceñas de San Julián, Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras y Pico Truncado, aunque el resto de la provincia también sufrió el impacto.

Un médico imputado por la muerte de un nene se mudó a la Patagonia y atiende en Caleta Olivia

Durante cuatro días enteros, la ceniza no dejó ver ni el sol ni las estrellas. Los molinos dejaron de girar, los motores de las maquinarias se fundieron, el agua se transformó en barro ceniciento y los animales comenzaron a morir. Las familias de los campos, sin comunicación ni radio, sellaban las ventanas con frazadas húmedas para frenar el ingreso del polvo. Era difícil respirar. “Fue como si el mundo se terminara”, recordó la propietaria de la Estancia La Juana, ubicada a 200 kilómetros del volcán.

UNA CATÁSTROFE

El Hudson fue catalogado por expertos como uno de los doce eventos volcánicos más violentos del siglo XX. Sus consecuencias en la Patagonia fueron devastadoras: diez millones de hectáreas afectadas, el equivalente a 500 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Petróleo en caída: en 10 años la cuenca San Jorge perdió 36% de reservas y Santa Cruz retrocedió 60%

La nube de cenizas destruyó pasturas, contaminó el agua, arrasó con el ganado y forzó a miles de personas a abandonar los campos. Se estima que unas 300 estancias quedaron fuera de carrera. “Fue el tiro de gracia y no pudieron recuperarse nunca”, relató Pablo Walker, director de la serie documental que reconstruye la tragedia y que se presentó días atrás en San Julián a sala llena.

EL DÍA EN QUE LA PATAGONIA SE QUEDÓ SIN AIRE

Los relatos de quienes estuvieron en la “pluma del volcán” coinciden en el silencio, la oscuridad y la incertidumbre. Algunas familias pasaron jornadas completas a oscuras con niños y bebés sin saber de qué se trataba. Otros recuerdan el esfuerzo por salvar algunas ovejas trasladándolas a campos más lejanos donde todavía había pasturas, aunque en la mayoría de los casos, a los pocos meses ya no quedaban animales vivos.

Mandaron a matar al comerciante que los adoptó y ahora no podrán heredar sus bienes

El agua también se volvió inviable: la ceniza, compuesta por diminutas vesículas de vidrio y sílice, formaba una especie de cemento en los bordes de lagunas y aguadas.

“Las ovejas metían las patas ahí y quedaban pegadas directamente”, relataron algunos productores en el documental.

CENIZAS QUE NO FERTILIZARON

En medio del desastre, el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde transmitió por cadena nacional un mensaje que con el tiempo quedó como símbolo del desconcierto. “Según lo que informa el INTA, las cenizas van a mejorar, van a fertilizar el suelo por sus componentes”. La realidad, explicó Walker recordando ese hecho, fue muy distinta. “Lejos de ser una bendición, las cenizas fueron el tiro de gracia para una región que ya venía castigada”.

Tragedia en la ruta 3: se conoció la causa de la muerte del conductor que despistó y volcó

El stock ganadero se desplomó, hubo estancias que pasaron de 4.100 ovejas a apenas 300, y durante tres o cuatro años posteriores al volcán ni siquiera esas pocas pudieron sobrevivir.

ÉXODO RURAL Y CAMBIOS ESTRUCTURALES

La erupción del Hudson marcó también un punto de quiebre demográfico, según explicó el director de la Serie. Se estima que entre 1991 y 2021, entre cinco y seis mil peones rurales abandonaron el campo y migraron hacia San Julián, Gobernador Gregores o Piedra Buena en busca de asistencia y oportunidades laborales.

YPF inició trabajos previos a la perforación de tres nuevos pozos en Palermo Aike

Con el tiempo, muchos encontraron trabajo en la minería y en la industria petrolera, que empezaban a expandirse en Santa Cruz. “Ya no se consiguen peones como antes”, resume Walker. “Antes teníamos paisanos santacruceños, ahora casi no hay. La minería, además, ofrece salarios muy superiores a los del campo”.

La tragedia natural se superpuso con un contexto económico adverso: caída del precio de la lana, desertificación y pérdida de rentabilidad ganadera. “Era más caro tener ovejas que no tenerlas, porque esquilar costaba más que lo que valía el producto”, recuerda un productor. El resultado fue el despoblamiento de la meseta central.

Crisis en la Patagonia Sur: se perdieron 27.000 empleos desde que asumió Javier Milei

LA MEMORIA DEL HUDSON EN UN DOCUMENTAL

Treinta y cuatro años después, la erupción sigue presente en la memoria colectiva. En Los Antiguos, la ceniza cubrió huertas y chacras, aunque con el tiempo la localidad logró recuperarse e incluso tuvo, cinco años más tarde, una cosecha extraordinaria.

Para rescatar esa memoria, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) a través de la Productora de Contenidos Audiovisuales impulsó la serie documental “Radiografía del campo santacruceño”. El episodio “Volcán Hudson, el Chernóbil de la meseta central” recupera archivos en VHS de canales regionales y testimonios inéditos que muestran con crudeza las secuelas del desastre.

Lo atacaron a tiros en la calle, hizo la denuncia y la policía halló sorpresivas evidencias en un allanamiento

El proyecto nació en 2022, cuando Pablo “Poly” Walker, director y Alex Vallega, conductor de la Serie, decidieron recorrer los campos santacruceños para documentar el despoblamiento ganadero. Fueron más de 20 mil kilómetros de ruta y 90 entrevistas a productores y pobladores. De ese trabajo surgió primero un libro con testimonios y, casi al mismo tiempo, la idea de convertir la investigación en una serie audiovisual de siete capítulos.

Entre todos, el episodio dedicado al Hudson se destaca por la magnitud de la catástrofe y la crudeza de los relatos. “Lo que encontramos en las entrevistas fue dramatismo puro”, resume Walker. ¿Qué pasará con el descuento en la tarifa de gas en la Patagonia? El Presupuesto 2026 de Milei apunta a eliminar la “zona fría” ampliada

El documental, que pronto estará disponible en YouTube, se presentó recientemente a sala llena en Puerto San Julián, demostrando que la memoria de las cenizas sigue viva.