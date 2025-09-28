Voladuras de chapas y caída de postes en Comodoro: qué zonas fueron afectadas y cómo reportar daños

Este domingo, desde horas del mediodía, Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, interviene en distintos sectores de la ciudad por voladuras de chapas ante los fuertes vientos.

Al respecto, el director del área, Sebastián Barrionuevo, indicó: “Tuvimos una caída de lona en Nicolás Morán e Yrigoyen, en barrio Industrial; una chapa de cartel en Yrigoyen y Namuncurá; y un cartel de grandes dimensiones en camino Centenario”.

En tanto, en zona norte, “asistimos a la caída de un poste en Km. 8, solucionado rápidamente por Telefónica”, detalló.

Ante cualquier consulta o reclamo, comunicarse al 103 de Defensa Civil, que está disponible las 24 horas. Los números alternativos son 4471660, 4472401 y los celulares 2974040117 o 2974042152.

Mientras que, a fin de resguardar la seguridad de quienes transitan, se solicita no dejar chapas, maderas u otros elementos peligrosos sueltos en los patios de los domicilios o veredas, para evitar inconvenientes.

¿Hasta cuándo seguirá el viento fuerte?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para gran parte de la provincia de Chubut, incluido Comodoro Rivadavia.

Los vientos fuertes provienen del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. En la región sur, los vientos persistirán hasta el mediodía del lunes 29.