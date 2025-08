Voces del Vendaval: el nuevo coro que apuesta a la cultura en Comodoro

Los párrafos de hoy tienen la intención de despertar la curiosidad en los lectores respecto al movimiento coral en la ciudad, que es bastante prolífico y que reúne una cantidad importante de personas que se animan a usar el instrumento que todos poseen y que pocos lucen: la voz.

Y este es el caso de Voces del Vendaval, un coro que se conformó hace tan solo 5 meses, bajo la dirección e iniciativa de Matías Benenati. Son 8 sus integrantes y el repertorio incluye temas del folclore argentino, como "Tarumba" de Teresa Parodi, con arreglos de Eduardo Ferraudi.

“Elegimos un repertorio que nos permita reafirmar nuestras raíces y hablar de lo cotidiano: el amor, el exilio, la discriminación. Esto nos lo posibilita el folclore y también el tango”, expresó Matías.

Que un grupo de personas elija integrar un coro no es un hecho aislado. Responde a un movimiento coral con historia en Comodoro Rivadavia, que ha sido sostenido por referentes como María Laura Cerezo, Norma Pombo y Ester Díaz, entre otras.

Claro, la expresión “entre otras” significa que son muchas las personas que han dedicado su vida al movimiento coral en la región, pero no será en estos párrafos donde se las nombre. No porque no tengan mérito, simplemente hoy le tocó a Matías y a Voces del Vendaval compartir su reciente historia.

Tanto el director como los coristas forman parte de otros coros en Comodoro; esto sería algo así como: “no salieron de un repollo”, o no se despertaron con la idea loca: “hoy tengo ganas de conformar un coro”.

Voces del Vendaval forma parte de la cultura comodorense; representa el deseo de personas que anhelan construir y crear en comunidad y son parte del semillero local.

SI HAY UN CORO HAY UN PLAN, NO TE LO PIERDAS

Parece una orden, pero es solo una sugerencia, tal vez un poco imperativa. A veces sucede que los flyers en redes y las agendas culturales se vuelven parte de un paisaje que nadie mira. Y no, hay que detenerse y pensar: "hoy voy a hacer algo diferente, hoy quiero escuchar a un coro"..

Escuchar esas voces que salen en diferentes tiempos y tonos es una maravilla que hipnotiza y gratifica. ¿Por qué, entonces, perderse de semejante placer? Si, todos esos párrafos anteriores para presentarles a Matías Benenati y las Voces del Vendaval.

¿QUIÉN ES MATÍAS BENENATI?

Matías nació hace 35 años en Mendoza y, a los 8 años, llegó a sus manos la convocatoria para audicionar en el Coro de Niños Cantores de esa ciudad, una institución musical que, a la fecha, tiene más de 60 años de trayectoria.

Cruzó la capital de un punto a otro con ese papel en la mano y la ilusión de pertenecer al coro. El día que audicionó, cantó "Aurora", y lo hizo con su voz a pleno y la pasión de un niño que anhelaba cumplir un sueño.

A partir de ese día, comenzó su formación y carrera en el mundo coral; de hecho, realizó parte de sus estudios primarios y secundarios en la Escuela de Niños Cantores y Bachillerato Artístico Musical de Mendoza.

“La formación en la Escuela de Niños Cantores me brindó una educación muy completa en lo artístico en general, no solo en lo que se refiere a lo vocal”, afirmó Matías.

Aquel pequeño cantor creció y el viento lo atrajo a Comodoro Rivadavia hace unos 10 años, y el espacio coral siguió presente en su vida.

“Algo personal como el canto se transforma en grupal; todos piensan y hacen lo mismo en ese instante; fluye la energía por el cuerpo y algunos dicen que los corazones laten en sincronía”, evocó el director.

Matías es parte de otros coros, como Ensamble Vocal Patagónico, dirigido por Emmanuel Maripillán y Coral del Mar, dirigido por María Laura Narvaiza. Entre todos se produce una sinergia que potencia el movimiento coral comodorense.

UN CORO, UNA COMUNIDAD

Lograr que un grupo de personas se reúna, se ponga de acuerdo y se comprometa con un objetivo ligado al crecimiento personal y al deseo de brindar a otros un momento de esparcimiento —y por qué no, de elevación— es, sin dudas, un bien muy preciado.

Un coro, entonces, representa algo más que una comunidad musical. ¿Les parece poco fundamento para que se vean en la obligación de disfrutar de un espectáculo coral?

Todo muy romántico, pareciera, pero a la cosa hay que ponerle trabajo.

“En Comodoro hay muchos coros y, aunque a todos se los podría llamar "vocacionales" porque nadie cobra en la actividad, poseen un perfil profesional. Se ensaya mucho y se exige compromiso, y eso puede verse en los trabajos”, destacó Matías.

EL DIRECTOR

Un coro es un grupo de cantantes con diferentes habilidades vocales. Así como las personas hablan de manera diferente, también lo hacen al cantar. La magia del coro reside en dividir a los cantantes según sus habilidades similares para crear armonías. Cada cantante es un instrumento, y la voz es un instrumento musical que forma parte del cuerpo.

Dadas estas explicaciones básicas, es importante destacar el trabajo del director, ya que es quien organiza esta orquesta de voces.

El director toma las decisiones musicales, agrupa a los cantantes según sus habilidades y decide la distribución de las voces teniendo en cuenta el timbre y color de la voz, la tesitura y el rango vocal, y también elige los arreglos musicales.

“Lo básico es que haya cuatro voces, y se dividen dos voces femeninas y dos voces masculinas. Sopranos y contraltos por el lado de las chicas, y bajos y tenores por el lado de los chicos”, expresó Matías, aunque aclaró que se puede dividir en más categorías.

LOS ARREGLOS MUSICALES

Una vez decidido el repertorio, se buscan los arreglos musicales. ¿Esto qué significa? Que no se utiliza, por ejemplo, la misma versión con la que Teresa Parodi canta el tema “Tarumba”, sino que existen arreglos especiales para coros.

“Existen editoriales en línea muy accesibles donde se pueden adquirir estos arreglos, como por ejemplo Ediciones GCC”, comentó Matías. Y también es posible que el director haga sus propios arreglos.

CONQUISTAR ESPACIOS Y ACERCARSE AL PÚBLICO

Las Voces del Vendal tienen como objetivo no solo crecer musicalmente, sino también conquistar espacios que les permitan llegar a más público. Actualmente, el municipio de la ciudad organiza un encuentro mensual en el CEPTUR con entrada gratuita, donde periódicamente se presentan los diferentes coros de Comodoro.

“Habitualmente nos van a ver los amigos y la familia, pero queremos que el público se amplíe; queremos presentarnos en teatros. La actividad coral debería ser más masiva”, afirmó el director.

ORÍGENES DEL CANTO CORAL

Después de estas líneas, algunos lectores podrían preguntarse: ¿de dónde surge el canto coral? Y como no se trata solo de voces y música, sino también de comunidad, es Luis Miguel Acosta Rodríguez —director de la Orquesta de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco— aportó sus conocimientos al respecto:

"Tenemos que partir de la idea de que el canto coral es un canto colectivo que deviene de la necesidad natural del ser humano de comunicarse desde sus inicios a través de los gestos, del lenguaje no hablado"".

Con el paso del tiempo y la evolución, la voz fue el lenguaje por excelencia y el canto coral se convirtió en una disciplina musical. A lo largo de la historia, las actividades religiosas se nutrieron de las expresiones artísticas y, en especial, del canto colectivo.

En el siglo VI aproximadamente, América adoptó la manera de hacer música de los europeos, como consecuencia del proceso de evangelización que estos realizaban hacia los pueblos originarios.

“La obra "Hanacpachap Cussicuinin" es considerada la primera composición coral polifónica escrita y publicada en América. Fue escrita en 1631 por el sacerdote Juan Pérez de Bocanegra en lengua quechua”, especificó Luis Miguel.

Maira Pérez, Mayra Maripillán, Majo Díaz, Malén López, Emmanuel Maripillán, Alejandro Mansilla, Gabriel Millanés y Daniel Valdebenito son los integrantes de Voces del Vendaval, y sus voces esperan reunirse con el público en cada encuentro.

Conocer el movimiento coral en Comodoro es acercarse a una forma colectiva de hacer cultura. Escuchar un coro es valorar la belleza que se crea cuando las voces se unen. Acompañarlos como público también es ser parte.