Hay muchos motivos por los que una persona o una familia busca obtener la doble nacionalidad italiana, explica Mayra Galindez, abogada especialista en derecho internacional, a ADNSUR, y no siempre el deseo de mudarse inmediatamente a otro país es la motivación principal.

"Es algo personal, hay familias con hijos chicos que lo que buscan estos padres es que sus hijos, si algún día lo deciden, puedan irse a vivir afuera con la ciudadanía europea”, explica.

Y aclara: “Lo que se adquiere es la doble nacionalidad no una visa, lo que implica que puedas vivir en ese país como un ciudadano, una visa de trabajo te habilita a vivir en ese país, por un determinado tiempo. Esto es para siempre y se continua con la ciudadanía para las próximas generaciones”

“No son para este momento, no es una cuestión urgente. Sino es una herramienta para los que decidan usarla en un determinado momento. La ciudadanía no vence”, aclara. “La posibilidad es esa, en el caso que tengan un hijo aventurero y se quiera ir a vivir a Europa como ciudadano europeo, no solo a Italia sino a cualquiera de los países de la comunidad europea”

“En Europa la informalidad es muy limitada, es muy complejo conseguir trabajo informal y aquellos que lo consiguen es muy difícil que consigan una calidad de vida que le permita disfrutar. Si te vas afuera del país y no conoces a nadie, no tenés papeles, la vas a terminar pasando mal en términos de experiencia. En los trabajos más básicos te piden papeles”

“Al ser una ciudadanía lleva tiempo, pero cada caso es especifico. Se arma la carpeta con los datos de los antepasados italianos, en 4 o 5 meses la carpeta esta lista, se presenta, se puede presentar vía Consular o presencialmente en una comuna en Italia, pero es más caro. En el Consulado el tema es que para presentar la carpeta hay que pedir un turno, por eso mucha gente presenta el expediente”.

“Para armar la carpeta necesita la información genealógica, la gente no sabe cuándo nació su bisabuelo, por ejemplo. Desde la gestoría se realiza ese trabajo, hoy hay muchas formas de hacerlo. El tiempo es relativo, depende dónde lo presentes, pero puede ser entre 8 y 18 meses o 2 años, por eso lo hacen con tiempo, para que cuando sus hijos quieran irse, tengan el pasaporte en mano. El trámite se paga en euros, porque los trámites se pagan en euros”

“El costo depende de la cantidad de personas que soliciten la carpeta, si es una sola persona, es una sola la que afronta los gastos, pero si es un grupo, es menor por cada uno”.

“La particularidad que tiene la ciudadanía italiana, es que no solicitan que los familiares que están en línea ascendente, como los padres, abuelos o bisabuelos, no necesitan pedir la ciudadanía, se puede hacer intergeracionalmente. Eso además automáticamente, entrega la ciudadanía a la descendencia, solo tienen que anotarse en el consulado como un hijo/a de una ciudadana italiana. No hay límite generacional”.

“Es muy interesante el trámite porque la gente aprende sobre su familia”, valoró.

“Lleva mucho tiempo y dedicación realizar cada trámite. Me pasa que hay mucha demanda, cada vez que comento que hago esto, una persona interesada me llama. Empecé desde la pandemia con esto, que gracia s a la pandemia esto se digitalizó, pero tengo clientes en Santa Fe, en Corrientes, aunque la mayoría son de Comodoro, hago trámites para gente de todo el país”

“Argentinos que piensan en el futuro, hay padres que piensan en sus hijos, pero también hay personas de 25 años a los 30 que se proponen estudiar posgrados. Esto se da mucho, en Noruega hay becas para personas que solo se dedican a estudiar un determinado tema, son todos profesionales en su mayoría, pero no es una cuestión de huir, sino que piensan en la posibilidad de tener otra opción, pero mucha gente está interesada”

“El argentino llega con ganas de trabajar, de aportar, de crecer, siempre tuvo muchos beneficios laborales. Las cosas allá funcionan, el argentino por ahí llega con el agradecimiento y el empuje, somos muy parecidos los argentinos y los italianos, los lazos se generan muy rápido”