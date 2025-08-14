En el marco de la depuración de la planta estatal que impulsa el gobierno de Rolando Figueroa, este jueves se concretó un nuevo despido. El caso involucra a un agente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN) que solicitó un año de licencia sin goce de haberes, se fue del país y no volvió a su puesto. El hecho quedó registrado en un sumario administrativo que ahora también busca determinar si percibió algún pago indebido.

El expediente detalla que el empleado debía reincorporarse el 2 de mayo de 2023, tras un año de licencia, pero no lo hizo. El 16 de mayo recibió una cédula de notificación intimándolo a regresar o justificar sus ausencias. La respuesta que envió por correo electrónico fue categórica: "Ya no vivo más en Argentina (...) por motivos personales no voy a volver a Argentina y, por ende, a Neuquén tampoco".

El gobierno provincial dispuso su cesantía por abandono de cargo debido a inasistencias injustificadas entre el 2 y el 16 de mayo de 2023. El involucrado, identificado como Albano Marcos Chavero, pertenecía a la planta permanente anualizada del EPROTEN, organismo dependiente del Ministerio de Turismo. La investigación ahora se centra en verificar si durante esos días la gestión anterior le pagó haberes, lo que podría derivar en un reclamo de devolución o en la intervención de la Fiscalía de Estado.

Otro antecedente reciente

Este no es el único caso de despido en la administración pública neuquina en los últimos días. El sábado pasado se resolvió la cesantía de Juan Pablo Arias, auxiliar de enfermería del Hospital San Patricio del Chañar “Dra. Alicia Cruz”. El sumario determinó que había incurrido en agresiones verbales, amenazas y hostigamiento contra una compañera, hechos encuadrados como violencia de género.

Con estas medidas, el Ejecutivo provincial continúa avanzando en su política de revisión de la planta estatal, buscando detectar incumplimientos laborales y conductas incompatibles con el servicio público.