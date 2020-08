RADA TILLY (ADNSUR) – Encontrar una lobita de mar en el patio de tu casa es una historia para contar. Ocurrió en Rada Tilly el jueves último a primera hora de la mañana y la imagen de la cachorra cruzando la costanera en el recorrido de regreso a su hábitat natural causó furor en redes sociales.

El extraño episodio tiene como protagonista a Mariano Sánchez, auxiliar Fiscal del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. “Me levanté como cada mañana para salir a trabajar. Me preparé un café y salí para arrancar el auto. Junto a la rueda noté un bulto que me llamó la atención. Primero pensé que era alguna bolsa grande. Luego supuse que sería un perro, pero cuando me acerqué se dio vuelta y era una lobita”, relató Sánchez a ADNSUR.

Tras el desconcierto surgió la natural preocupación: cómo devolver al animal a la playa y facilitar así su regreso al mar. Sánchez contó que “era muy temprano y tenía que pensar opciones. Personal del municipio o alguien que supiera cómo ayudar. Cuando me vio, la lobita se ubicó en la retaguardia del auto, lo miró y empezó a caminar hacia el fondo del patio de la casa”.

Desde el jardín, Sánchez logró que el animal iniciara un recorrido hacia la calle “con palabras, aplausos y ‘arreándola’ con cuidado. Así llegó hasta la vereda pero se resistió a cruzar la calle”. Ante la insistencia, finalmente la lobita llegó al paseo costero y empezó su recorrido “hacia la bajada de los guardavidas, donde hay una explanada por donde supongo debe haber subido” a la zona urbana.

El mismo método para trasladarla hasta la bajada 13, por lo menos 50 metros. De traje y con palabras y aplausos, la lobita siguió a Sánchez. En el medio del traslado “pasó un patrullero que observó la extraña situación. Estaba oscuro todavía y yo hablando y haciéndole gestos a la lobita”.

El final de la historia es un objetivo cumplido: el pequeño animal pudo volver al mar. Y Sánchez ir a su trabajo.

LOBOS MARINOS EN RADA TILLY

Es usual encontrar lobos marinos en la playa de Rada Tilly, provenientes de la Reserva Natural Protegida Punta Marqués. Este paraíso natura fue creado por la Municipalidad de Rada Tilly en el año 1985 e incorporada al Sistema Provincial de Reservas Naturales Turísticas a través de la Ley Provincial Nº 2580, que la designa además como Unidad de Investigación Biológica.

Atractivo natural y hogar de una colonia de lobos marino de un pelo, cuenta con un Centro de Interpretación y un circuito de miradores con excelentes puntos panorámicos a más de 150 metros. de altura que prometen una vista privilegiada de la ciudad y del horizonte.

Ubicada al sur de la localidad de Rada Tilly, en una las salientes más marcadas del Golfo San Jorge, el área de la reserva se encuentra a 2,5 km de distancia de la costa y abarca 500 metros a la redonda, tomando como punto central la colonia de lobos marinos de un pelo que se localiza sobre la plataforma marina al pie del cerro Punta del Marqués.

El lobo marino de un Pelo (Otaria flavescens) es una de las especies que habitan la reserva, dentro de una colonia de unos miles de individuos. Es una de las cuatro especies de lobos marinos (otáridos) que habitan en la Argentina y la única especie de lobos marinos de un pelo que habita en la costa atlántica.