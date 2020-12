COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Todo el gugleo que te faltó de The Crown sobre los sombreros de la Guardia Real, el anillo de Diana y el lugar favorito de Elizabeth te lo responde una especialista de la realeza acá”, dice el posteo que Netflix publicó el último 27 de noviembre.

El mismo fue compartido más de 4000 veces. Al hacer click el título invita a conocer “6 preguntas que nos dejó The Crown”, la serie del momento, y en la primera imagen aparece la protagonista de esta historia: Abril Araneta Pedeferri, la joven de Comodoro Rivadavia, experta en realeza.

EL CAMINO DE ABRIL

Abril tiene 23 años y en las redes sociales es más conocida como “Abril The Duchess”, un seudónimo que la llevó a lugares impensados, como ser convocada por la plataforma de servicio de video bajo demanda por streaming.

Según cuenta en una charla con ADNSUR, toda esta aventura comenzó hace un año cuando publicó un tweet y explotó en interacciones. “Esto empezó como un pasatiempo, pero se me fue de las manos”, reconoce. “Empecé en Twitter. A mi me gusta mucho hablar con la gente y quería buscar una manera de interactuar. Me divertía muchísimo, y me di cuenta que mucha gente utiliza las redes para el mal, para molestar o esparcir el odio, pero dije ‘vamos a buscar algo más que podamos hacer y demostrar que en las redes sociales no es todo malo’, y un día puse un Tweet, a la gente le gustó y como tuvo buena repercusión dije ‘podemos ir por este camino’”.

“Hoy hace 226 años le cortaron la cabeza a María Antonieta asi q derribamos un mito: nunca dijo "Que coman pasteles". Lo q se dijo fue "Qu'ils mangent de la brioche" brioche es un pan francés y la frase la dijo una reina francesa que vivió 100 años antes.”— Abril Araneta 👸🏻 on Twitter Link Abril Araneta 👸🏻 on Twitter

Ese tweet de Abril, donde se refirió a la frase que se le atribuye a María Antonieta, “Si no tienen pan, coman pasteles”, tuvo más de mil me gusta. Todo un éxito para un primer tweet experimental.

Su idea era contar hechos históricos, pero de una forma más “criolla”, más ``millennial” para hacerlo más interesante y dio resultado. De a poco los usuarios de Twitter fueron interactuando con ella y sumándose a su cuenta que a la fecha tiene 76 mil seguidores. “Busque una manera de que pueda entrar a la gente, le divierta por lo menos o se pueda reír. Después fui subiendo cositas que ya sabía, empecé a incorporar fotos, pero la idea es siempre poner un Tweet, un chiste, cosas así, pero el uso de la palabra es crucial”, asegura.

Abril admite que no fue fácil encontrar la vuelta para llegar a la gente. Sin embargo, hoy ve los resultados. “No es algo tan fácil. Cada Tweet o cada post en Instagram es un laburo porque tengo que pensarlo y editarlo. Quizás lo vuelvo a escribir porque no me gusta. Es todo un trabajo. Cada Tweet es muy elaborado. Lo lindo de la historia es que todos los días tenemos algo para decir”.



LA HERENCIA DE LA HISTORIA

Abril cuenta que siempre le gustó la historia. A la distancia cree que su padre, Claudio, fue una gran influencia en ese amor por la disciplina, pero también su bisabuela, de quien cree que heredó ese interés por la realeza. “Yo a los 10 ya sabía quien era la princesa Diana y ya veía todos los homenajes que le hicieron cuando murió. Creo que influyó mucho mi familia, sé que mi bisabuela siguió toda la llegada de una infanta española en 1910. Y a mi abuela le gustaba mucho también la realeza, entonces creo que me influyó muchísimo. Pero tiene que ver que las monarquías no son lo que muestran. Todo el mundo piensa que es esplendor, joyas, vestimenta, carruajes, pero es una imagen pública que proyectan, porque todos tienen una vida bastante difícil y esconden todo eso detrás de una imagen perfecta. Por eso la princesa Diana es toda una referente, porque fue una de las primeras personas que rompió con eso. Soy muy fanática The Crown porque ayudó mucho a mostrar la verdadera historia de los personajes”.

Abril asegura que su personaje preferido de la realeza es la reina Isabel. Le gusta el compromiso que tiene por las cosas, la forma en que trabaja y “cómo pospuso muchas cosas de su vida personal para hacer el bien con su gente”.

Diana también le gusta, pero asegura que “es otro tipo de realeza, una persona tan grande como una reina pero diferente. Dos imágenes totalmente opuestas, lo cual no significa que una sea buena y otra mala”.



En plena pandemia Abril terminó siendo parte de los contenidos que Netflix presenta en sus redes sociales; toda una oportunidad para esta influencer que quiere abrirse camino en otras plataformas.

Según explicó, fue casi fortuita su presentación en la plataforma de series y películas. "Yo soy muy fanática de The Crown. Muchos de mis seguidores empezaron a ver la serie por mi y le decían a la cuenta Argentina de Netflix que me tenían que contratar. Una vez me respondieron un Tweet siguiéndome la joda, y después yo iba buscando todos los adelantos que conseguía y los comparaba con la realidad. Mucha gente se re prendió, y un día estaba buscando un email de mi trabajo y cuando abro tenía uno de una chica de Netflix. Pensé que era una broma, no lo podía creer”.

Abril admite que hasta hoy le cuesta creer que haya participado en un video de la plataforma. Cuando lo ve siente que está hablando otra persona, pero es ella. Asegura que la preproducción no fue fácil y llevó mucho trabajo hacer el video de 6 minutos. “Hubo muchas cosas que hacer antes. Se hicieron entrevistas, hicimos un guion, hicimos otro guion. Fue un trabajo terrible, pero cuando vimos el resultado ellos estaban felices”.

Abril, quien admite que dudó en hacer el contenido por pensar que no estaba a la altura de la plataforma, ya está pensando en su próximo paso, su desembarco en Youtube. Por el momento está preparando todo y también analiza si se suma a Twitch, la plataforma que explotó en pandemia.

Pero más allá del éxito en redes ella sigue con los pies sobre la tierra, trabajando en la empresa familiar y esperando que se reinicien las clases para ver si vuelve a la carrera de Historia que comenzó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Luego verá cómo continúa esta aventura, la cual quiere convertir en una herramienta laboral desde la ciudad que su familia eligió para vivir, porque en tiempos de internet 2.0 las oportunidades ya no llegan solo desde Buenos Aires.