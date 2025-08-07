La presentación de la banda argentina Damas Gratis en el Movistar Arena, en el marco del aniversario de la ciudad de Bogotá, Colombia, terminó en tragedia: una persona murió y al menos cinco resultaron heridas tras una batalla campal ocurrida antes del inicio del show. El evento debió ser cancelado.

Esto sucedió antes de las 21 horas del miércoles. Las filas de fanáticos se formaban afuera, cargadas de emoción y entusiasmo por una noche que prometía mucha cumbia villera argentina. Pero detrás de ese clima festivo, la pasión por el fútbol también se hacía sentir y empezaba a generar tensión.

Los primeros empujones entre hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá, rompieron el ambiente alegre y desataron el caos.

Cuando finalizó la batalla campal dentro del estadio, los incidentes continuaron en los alrededores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó una víctima fatal durante la batalla campal a través de sus redes sociales: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellada. En todo caso, esto será motivo de investigación.”

“Los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, agregó.

Finalmente, explicó que convocó a una reunión con los promotores del concierto, representantes del establecimiento, el secretario de Gobierno, de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que presenten “un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, completó.

Las autoridades del establecimiento donde iba a realizarse el recital emitieron un comunicado en el que lamentaron los hechos y confirmaron que el evento fue suspendido “por razones de seguridad” y con el objetivo de “proteger a los asistentes y al personal”. También señalaron que la decisión buscó facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.

SE DESBORDÓ

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. En estos momentos tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, expresaron.