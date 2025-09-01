La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio, a cargo de María Cativa, lleva adelante políticas, programas y proyectos que se ejecutan y tienden a lograr una mejora en la calidad de vida de las personas que son víctimas de violencia. En este contexto, la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial, interviene con atención espontánea, es decir, las personas se acercan y son atendidas por un equipo de trabajadores sociales y operadores, que realizan la primera escucha, sin necesidad de denunciar el caso. El asesoramiento busca guiar y orientar a la víctima. En tanto, el servicio de guardia a cargo de un equipo multidisciplinario, está disponible las 24 horas 365 días del año.

SE INTERVIENE EN 450 CASOS EN LA CIUDAD

En relación a la tarea que cumple la Secretaría y la cantidad de atenciones de violencia por razones de género que reciben, Cativa, afirmó que desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia “se está trabajando con 450 casos por razones de género, que también van involucrados con informes socioeconómicos y de vulnerabilidad de las personas”, al tiempo que explicó que “muchos casos de los casos de violencia se acentúan porque en las familias no hay trabajo y al encontrarse con la problemática de que no tienen recursos y nada que los sustente como familia, se ocasionan estos problemas de violencia y de maltratos, ya sean físicos, verbales o emocionales”.

En el mismo sentido, la secretaria municipal describió que entre los distintos casos de violencia en los que se interviene, muchos son tratados en forma permanente. “Vienen muchas personas con denuncias realizadas ante la Policía de la Mujer y en la Justicia. Nosotros lo que hacemos es acompañar, asistir, controlar y darles nuestro apoyo desde la Secretaría de la Mujer”.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y ALOJAMIENTO

Dichas atenciones requieren el acompañamiento con alojamiento, mientras que en los casos de extrema violencia “asistimos a las mujeres, las asesoramos y contenemos con un plantel profesional que está en la Secretaría conformado por licenciadas en Trabajo Social, Psicólogas y Operadoras Territoriales, que salen a recorrer las casas de estas mujeres y hacerles un estudio socioeconómico y social”.

Por otro lado, la funcionaria puso énfasis en el trabajo articulado con las secretarías de Desarrollo Humano y Familia y de Salud, al destacar que “somos las tres patas donde nos apoyamos continuamente, porque todo tiene que ver con las actividades de las mujeres y en este aspecto, hemos hecho muchas charlas en distintos ámbitos de la ciudad. Esta secretaría, además trabaja en conjunto con las escuelas secundarias, a través de un programa que se viene desarrollando y se sigue activando a pedido de los docentes y de los directivos de cada institución educativa”.

ACOMPAÑAMIENTO CON MIRADA INTEGRAL

En tanto, la directora de Políticas de Género, Verónica Opazo, destacó que quienes acceden a las intervenciones que realiza el servicio de la Secretaría, encuentran acompañamiento en lo relativo a orientación. “Después trabajamos con las situaciones cuando se produce la denuncia en la Comisaría de la Mujer”. A partir de esta última instancia, comentó, interviene el Sistema Judicial que “nos solicita diseñar dispositivos de intervención, donde empieza nuestro trabajo que gira en torno a acompañar y sostener todos los procesos de denuncia además de analizar la situación social de la persona desde una mirada integral”.

AUMENTO DE LA DEMANDA ESPONTÁNEA

En cuanto a la cantidad de atenciones de violencia por razones de género que ingresan a la Secretaría, la directora detalló que “hubo un aumento de demanda espontánea por lo que se están concretando entre 2 a 3 asesoramientos por día. De enero a julio se han registrado 180 ingresos judicializados, y actualmente estamos trabajando con 450 situaciones que ameritan seguimiento”, al tiempo que remarcó que “nosotros no podemos patrocinar causas judiciales, pero sí podemos asesorar legalmente y ese es un servicio que también se está brindando desde la Secretaría”.

ESPACIOS TERAPÉUTICOS Y DERIVACIONES

La Secretaría de Género también cuenta con un espacio terapéutico, que depende de la Dirección de Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia por Razones de Género, para poder trabajar cuestiones más internas. Las derivaciones pueden ser de diferentes instituciones, hospitales, Centros de Promoción Barriales u organizaciones de la sociedad civil.

PREVENCIÓN Y CHARLAS EN LA COMUNIDAD

Para concientizar sobre la violencia de género, también se llevan adelante charlas informativas a la comunidad sobre prevención, en las que se trabaja con todas las instituciones, entre las que se encuentran las educativas, los Centros de Promoción Barriales y fundaciones. En dichos espacios, muchas veces, se pueden detectar situaciones de violencia, lo que permite activar los mecanismos tempranamente y acompañar.

RED INTERINSTITUCIONAL Y TRASLADOS

Todas las políticas públicas con perspectiva de género, tienen por objetivo “mejorar la calidad de vida de las personas con las que intervenimos. Además, trabajamos mucho con las áreas de género de Santa Cruz, Sarmiento y Río Mayo. Por ejemplo, –dijo Opazo–, cuando hay traslados, nosotros tenemos que coordinar que las áreas de género nos manden un informe, recibir a la persona, alojarla en el Centro de Protección Integral (CPI) y acompañarla”.

ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA

Para finalizar, es importante señalar que la guardia de la Secretaría funciona las 24 horas del día, a fin de que las víctimas puedan encontrar un lugar de asesoramiento, escucha, orientación e intervención en casos de urgencias o emergencias, a partir de los sistemas de seguridad: Policía, Ministerio Público Fiscal o Juzgado de Familia, según corresponda.

CONTACTOS IMPORTANTES

La Secretaría de la Mujer, ubicada en la calle Dorrego N° 732, cuenta con dos importantes contactos telefónicos para solicitar ayuda:

Para situaciones que requieren acciones y asistencia de urgencias, comunicarse de lunes a viernes de 08 a 15 horas al 2974116273 y 2974130813.

EN ARGENTINA SE REGISTRARON 164 FEMICIDIOS EN LO QUE VA DEL 2025

El relevamiento, que abarca del 1 de enero al 31 de agosto y se basa en el análisis de medios de comunicación de todo el país, advierte que la cifra podría ser aún mayor. Solo en agosto se contabilizaron 15 femicidios y, además, se registraron 264 intentos de asesinato vinculados a violencia de género.

El informe revela que el 15 % de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa, y el 10 % contaba con medidas judiciales de protección. También se detalla que 14 de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad.

Entre los vínculos con los femicidas, el 42 % eran parejas, el 29 % ex parejas y el resto familiares u otros conocidos. En cuanto a las provincias con más femicidios en proporción a su población, figuran Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Sobre el modo en que fueron asesinadas las víctimas, el 24,4 % fue con arma de fuego, el 22 % con arma blanca, el 19,5 % por asfixia, el 13,4 % a golpes, el 6,1 % fueron quemadas y el 14,6 % no tiene datos registrados.

Además, hasta el 31 de agosto, 133 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia directa de estos crímenes.

Una vez más, denunciamos el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y brindar protección a las víctimas no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, señalaron.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llamá gratis al 144. Funciona las 24 horas, todos los días del año.