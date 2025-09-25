La reciente desaparición y asesinato de tres chicas en La Matanza, provincia de Buenos Aires, generó indignación y preocupación en organismos que trabajan con víctimas de violencia de género.

En este contexto, Verónica Opazo, trabajadora social de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio, compartió su visión sobre la situación y los desafíos diarios de su labor.

“Estamos indignadas porque estamos hartas de que nos maten por ser mujeres, porque básicamente eso es el discurso, ¿no? Una cuestión de desigualdad estructural que lleva a justificar y a culpar a las víctimas. No puedo dejar de decir eso porque la verdad es lo que más nos duele a todas: buscar culpas en la madre, en la familia y no en un tipo pedófilo ni en los narcotraficantes que les quitan la vida a niños, adolescentes y adultos”, afirmó en diálogo con “Buen día Comodoro” por Seta TV.

“La verdad, para nosotras que trabajamos constantemente en prevenir e intervenir, fue un día muy triste y son días difíciles”, agregó la profesional.

La trabajadora social destacó que a nivel municipal "nosotros tenemos la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Estamos trabajando en la Dirección de Políticas de Género con abordaje territorial, que es la que yo tengo a cargo, e intervenimos con 400 situaciones en este año con seguimiento; son situaciones judicializadas”.

Opazo reconoció un aumento sostenido de denuncias: “Todos los días nos llegan nuevas intervenciones y pedidos de intervención. Hay una escalada en el nivel de violencia; o sea, cada vez es peor. Esto pasa acá en nuestra ciudad y no solamente en las grandes capitales”.

Posteriormente, habló de la complejidad de intervenir en situaciones de violencia: "Nosotras estamos viviendo una situación de no poder llegar y no poder brindar la intervención a todas las personas que lo necesitan. Está complicado, difícil”.

Y es que a nivel nacional se han recortado recursos en áreas de abordaje, y en ese marco destacó el trabajo municipal: “Nosotros por día, yo te puedo asegurar tenemos cuatro o cinco denuncias nuevas, más todas las que están en seguimiento. Entonces, la verdad es que hay una crisis económica, social, política y cultural que hace que cada día haya más denuncias y también las que no denuncian”.

UNA GUARDIA ACTIVA LAS 24 HORAS

En el municipio funciona una guardia de 24 horas, atendida por trabajadores y operadores sociales, para dar seguimiento a situaciones urgentes: “La coordinación la tengo a cargo, y lo bueno de la guardia es que hacemos seguimiento durante toda la tarde y la noche de situaciones que ameriten ese tipo de intervención. Y, obviamente, la escucha y el asesoramiento no solo para quien esté atravesando una situación de violencia de género sino también para los familiares y las personas que necesiten asesoramiento. Es una línea de guardia y de asesoramiento”.

El número de la guardia activa es 2974-130-813 y funciona las 24 horas

Opazo recordó además que terceras personas pueden denunciar casos de vulneración de derechos: “Sí se puede, se puede y se debe denunciar, porque esta es una responsabilidad de todos y todas. Pero también decirles a aquellas que necesiten asesoramiento que se pueden acercar de 8 a 15 de lunes a jueves. Nosotros tenemos horario acá en la Secretaría en Dorrego 732, donde pueden venir y asesorarse”.

La prevención y la sensibilización también forman parte central del trabajo de la Secretaría: “Nosotras estamos dando charlas a docentes, a docentes en formación y a estudiantes de nivel secundario. Antes de ayer se hizo una charla con las familiares de Fundación Crecer, entonces nuestro trabajo es transversal y, si no hacemos prevención a través de la sensibilización y la capacitación, no se puede hacer nada. Y en eso sí tengo que decir que hay mucha demanda. Las instituciones educativas nos demandan diariamente. O sea, hay un montón de gente que quiere hacer el bien y que realmente trabaja con nosotros; nos solicita acompañamiento. Eso también hay que ponerlo en valor, me parece”.