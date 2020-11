LAGO PUELO (ADNSUR) - Emanuel Caruso tiene al menos unas veinte causas en trámite por denuncias de violencia de género de su ex pareja y por desobediencia judicial. En julio le dictaron prisión preventiva por el término de un mes y desde el 5 de agosto Caruso cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana, en Lago Puelo. Sin embargo, esta medida no impidió que siguiera acosando a su expareja. Tras nuevas denuncias de la víctima debido a que mantiene el hostigamiento, la Justicia dictó su prisión preventiva, que será cumplida en Lago Puelo.

En julio pasado, Caruso -quien utilizada una tobillera electrónica- violó la prohibición de acercamiento que pidio su expareja tras gran cantidad de denuncias por violencia de género, acoso, pornovenganza y abuso sexual y le dictaron un mes de prisión preventiva, tras lo cual volvió a ser beneficiado con la prisión domiciliaria, que estaba cumpliento en la casa de su hermana en Lago Puelo.

Sin embargo, desde su prisión domiciliaria continuó hostigando a su víctima Natalia Cabrera, a sus familiares y amigos. El agresor nuevamente se valió de perfiles falsos de redes sociales para viralizar fotos y videos íntimos de su expareja. "La Justicia no hace nada. Es horrible, ya no quiero vivir más así", dijo la mujer.

“Me hace lo de siempre; me sigue usando mi perfil de Facebook, el que me robó, sigue enviando fotos y videos míos” declaró. “Lo dejan allá lejos, pero, con un celular, computadoras e internet para que me siga haciendo lo mismo”.

Caruso, de 38 años, tiene más de 20 denuncias judiciales por “pornovenganza” y delitos graves, entre ellos violencia de género y abuso sexual hacia su ex pareja. A principios de noviembre, Cabrera volvió a denunciarlo porque, pese a la prisión domiciliaria, su hostigamiento continuó.

La víctima tuvo que concurrir nuevamente a la Comisaría de la Mujer para denunciar que Caruso continúa utilizando sus redes sociales para enviar mensajes, especialmente a personas de sexo masculino haciéndose pasar por ella. Además solicitó que su dirección sea mantenida en el anonimato ya que Caruso la utiliza para enviar a los hombres que contacta en redes sociales a su casa, como "clientes".

“Cuatro veces tuve que mudarme por este motivo y tengo pruebas de todo. Ahora nuevamente tengo que estar alerta ante cualquier ruido. Es demasiada injusta la Justicia, no puedo vivir en paz con mis hijos”, reclamó la mujer.