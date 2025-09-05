Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán este viernes 5 de septiembre una jornada agradable, con una temperatura máxima prevista de 14 °C. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 6,8 °C, con una sensación térmica de 2,6 °C y una humedad del 42 %.

El cielo permanecerá despejado, sin probabilidades de precipitaciones y con ausencia de viento, lo que convierte al día en una invitación para disfrutar al aire libre y cerrar la semana de la mejor manera.

El pronóstico para el fin de semana

El sábado 6 de septiembre se espera otra jornada estable, con una máxima de 16 °C y una mínima de 4 °C. El cielo se mantendrá despejado y, al igual que el viernes, no habrá viento. Un clima ideal para que muchos vecinos aprovechen a compartir mates en la costa local o realizar actividades recreativas al aire libre.

Por su parte, el domingo 7 de septiembre llegará con un notable ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 18 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 4 °C.

El cielo estará algo nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones ni viento. En este contexto, el cierre del fin de semana promete ser el día más cálido, con condiciones muy agradables para todo tipo de actividades.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.