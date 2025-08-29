La última jornada hábil de la semana llega con un marcado descenso de la temperatura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Después de haber alcanzado en días previos una máxima de 17 °C, este viernes se presenta mucho más frío: se espera una máxima de apenas 10 °C y una mínima de 5 °C.

A las 6 de la mañana, los registros marcan 8,1 °C, con una sensación térmica de 5,6 °C debido a la presencia del viento.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, aunque no hay probabilidades de lluvia. El viento será protagonista únicamente en horas de la mañana, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, para luego disminuir de intensidad hacia la tarde y la noche.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

CÓMO ESTARÁ EL FIN DE SEMANA

De cara al fin de semana, el sábado se mantendrán las bajas temperaturas: la mínima descenderá a 2 °C y la máxima se ubicará en torno a los 10 °C. El cielo estará algo más despejado, con intervalos de nubosidad ligera, y el viento se hará presente durante la tarde, también con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

El domingo, en cambio, se perfila como una jornada de transición hacia condiciones más templadas. La mínima descenderá hasta 1 °C en la madrugada, pero con el correr del día la temperatura trepará hasta los 15 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en horas de la mañana, disminuyendo a valores de hasta 50 km/h por la tarde y la noche.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.