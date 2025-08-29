Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este viernes 29 de agosto, tendrán una jornada fría, muy nublada y con aire de mar, según el anticipo del pronóstico del tiempo.

A la madrugada, de acuerdo al anunció del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente nublado con 7° de temperatura y con ráfagas provenientes del sector sur soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora, algo que se repetirá por la mañana con mínima de 5°, sumándose el aire de mar.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 10° con las mismas condiciones climáticas y ya sin ráfagas de baja velocidad, condición climática que se mantendrá hacia la noche con un descenso a 6° junto con menor nubosidad.

Viernes nublado y con aire de mar en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN
Para el sábado, se prevé que por la mañana esté muy frío con algo de sol y que, horas más tarde, se presenten 10° con cielo nublado, sin chances de lluvias ni viento.

Viernes nublado y con aire de mar en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN

Qué dice el pronóstico para este viernes en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, el SMN anunció que la mínima será de 1° en un día que también tendrá aire de mar y cielo mayormente nublado, con ninguna probabilidad de precipitaciones como tampoco de ráfagas fuertes.

Por el lado de Trelew, habrá una máxima de 13° con las mismas condiciones climáticas que rigen para la Comarca Andina. Además, hay leves chances de lluvias por la mañana y tarde.

Por último, en Puerto Madryn podrían haber chaparrones por la tarde, también con aire y ráfagas de mar durante la mitad del día.

