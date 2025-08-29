Viernes nublado y con aire de mar en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este viernes 29 de agosto, tendrán una jornada fría, muy nublada y con aire de mar, según el anticipo del pronóstico del tiempo.

A la madrugada, de acuerdo al anunció del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente nublado con 7° de temperatura y con ráfagas provenientes del sector sur soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora, algo que se repetirá por la mañana con mínima de 5°, sumándose el aire de mar.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 10° con las mismas condiciones climáticas y ya sin ráfagas de baja velocidad, condición climática que se mantendrá hacia la noche con un descenso a 6° junto con menor nubosidad.

Para el sábado, se prevé que por la mañana esté muy frío con algo de sol y que, horas más tarde, se presenten 10° con cielo nublado, sin chances de lluvias ni viento.

Qué dice el pronóstico para este viernes en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, el SMN anunció que la mínima será de 1° en un día que también tendrá aire de mar y cielo mayormente nublado, con ninguna probabilidad de precipitaciones como tampoco de ráfagas fuertes.

Por el lado de Trelew, habrá una máxima de 13° con las mismas condiciones climáticas que rigen para la Comarca Andina. Además, hay leves chances de lluvias por la mañana y tarde.

Por último, en Puerto Madryn podrían haber chaparrones por la tarde, también con aire y ráfagas de mar durante la mitad del día.