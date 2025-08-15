Viernes nublado y algo fresco en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este viernes 15 de agosto, tendrán una jornada fresca, con algunas nubes y sin ninguna probabilidad de lluvias, como tampoco de haber viento, según el anuncio del pronóstico del tiempo.

Desde la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura será de 6° con cielo parcialmente nublado y ráfagas leves del sector norte corriendo entre 42 y 50 kilómetros por hora. A la mañana, la condición climática será similar, aunque con una mínima de solamente 2°.

Al llegar a la tarde, la máxima alcanzará los 13° con algo de sol y ya sin viento de dirección norte, lo mismo se presentará hacia la noche con un descenso a los 7°.

Para el sábado, el SMN señaló que bajará un grado de temperatura con nubosidad variable a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de viento ni lluvias.

El tiempo en el resto de Chubut para este viernes

En Esquel, la jornada comenzará con una mínima de 2° de temperatura junto a cielo mayormente nublado que se extenderá hasta la noche, descartándose toda chance de precipitaciones. Sobre la tarde, está previsto que la máxima llegue a los 11° con algo de sol.

En Puerto Madryn, el SMN anunció la nubosidad irá de menor a mayor acompañada por viento de dirección norte soplando entre 42 y 50 km/h, y luego entre 51 y 59 km/h. La temperatura hacia la mañana será de 4° y más adelante treparía a los 12°.



Por último, en Trelew habrá condiciones climáticas similares a las de la localidad balnearia, con cielo parcialmente nublado y una máxima que se mantendrá en 15° hacia la tarde.