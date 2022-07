Este viernes amaneció frío y lluvioso en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, y todo parece indicar que el mal tiempo va a continuar por la tarde hasta la noche, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Puerto Madryn, la mínima registrada esta mañana temprano fue de 3.8º C, con una sensación térmica de -0.2º C, y durante el resto del día se espera una mínima de 5º C y una máxima de 6º C.

Las lluvias crecerán en intensidad durante el transcurso de la mañana, pasando a chaparrones por la tarde, y por la noche pasarán a ser aisladas mientras que a la madrugada volverán a aparecer fuertes chaparrones, según indicó el pronóstico.

En tanto, para el sábado y domingo, la caída de agua cesará aunque el cielo permanecerá nublado ambos días. El pronóstico anuncia mínimas que llegarán a -4º C con máximas que alcanzarán los 11º C.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en en el valle?

TRELEW Y RAWSON

En Trelew, las lluvias permanecerán hasta la tarde del viernes, disipándose por la noche. La mínima se ubica en los 3º C y se espera pasado el mediodía una máxima de 7º C.

Para el fin de semana, el cielo mejorará, con un pronóstico de parcialmente a algo nublado para el sábado, mientras que el domingo estará mayormente nublado pero sin lluvia. De todas formas, la temperatura disparará un clima más frio: se esperan mínimas de -4º C, aunque la máxima llegará a 12º C.

Por su parte, Rawson exhibe un pronóstico similar, con la salvedad de que este viernes la lluvias, aunque aislada, se extenderá hasta la noche. La mínima tocó los 4º C por la mañana y la máxima llegará a 8º C.

Los extremos de la temperatura serán más pronunciados para sábado y domingo, con míminas de -3º C y máxima de 12º C. El cielo estará parcialmente nublado sin precipitaciones.