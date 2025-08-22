Este viernes 22 de agosto se despide con temperaturas algo más frías en Comodoro y Rada Tilly. A las 6 de la mañana, los registros marcaron 3°C, con una sensación térmica de -2,5°C. Sin embargo, con el correr de las horas se espera un leve ascenso, alcanzando hacia la tarde una máxima de 9°C.

El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El viento será protagonista a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, especialmente en horas de la tarde y la noche, lo que obligará a extremar precauciones al momento de circular.

De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa temperaturas más templadas. Para el sábado se espera una mínima de 4°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo el termómetro oscilará entre los 10°C y los 15°C. No obstante, el factor determinante será nuevamente el viento : tanto el sábado como el domingo se prevé la presencia de ráfagas intensas, que podrían superar los 90 km/h durante la noche, generando condiciones adversas para la circulación y las actividades al aire libre.

De esta manera, el inicio del fin de semana combina un repunte térmico con la persistencia del viento fuerte, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del clima y tomar precauciones.

Alerta amarilla por viento muy fuerte en Comodoro: las ráfagas podrían llegar a los 100 km/h

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la fuerte contingencia climática afectará a casi toda la provincia de Chubut, incluida la ciudad petrolera, desde la mañana del sábado 23 de agosto y se extenderá durante la jornada hasta la noche.



El área experimentará vientos del oeste con intensidades que rondarán entre 50 y 70 km/h, pudiendo registrarse ráfagas que alcancen hasta 100 km/h.

Recomendaciones ante la contingencia climática