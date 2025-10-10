Viernes fresco y algo nublado en Comodoro y Rada Tilly

Este viernes 10 de octubre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico anticipó que habrá una jornada nublada, fresca y con algo de viento durante gran parte del feriado por el Día de la Raza.

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que la mínima registrará 7° con cielo parcialmente nublado y con ráfagas leves de dirección oeste corriendo a una intensidad entre 51 y 59 kilómetros por hora. Ya por la mañana, aumentará a 11° de temperatura con tiempo soleado y fresco.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 15° con las mismas condiciones climáticas que, ya al alcanzar la noche, desaparecerán para que no haya viento, que el cielo esté casi despejado y descienda a 12°.

El sábado 11, por otro lado, aumentará la temperatura a 18° con nubosidad variable y regresado las ráfagas de distinta intensidad.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este viernes en la región del Chubut

En Trelew, el SMN resaltó que también iniciará con chances de tener viento leve del sector sudoeste y cielo muy nublado, pero con una máxima que alcanzará los 18°. En ese sentido, se descarta toda probabilidad de lluvias.

Por el lado de la localidad de Puerto Madryn, iniciará con mucha nubosidad, pero hacia la mañana y tarde está previsto que se despeje de a poco, momento en donde la temperatura llegará a a los 18°. Asimismo, habrá menor intensidad en las ráfagas.

Por último y en Esquel, la jornada iniciará con una mínima de 2° con cielo nublado y ráfagas soplando a baja velocidad. Ya en la segunda parte del día, habría lluvias aisladas con apenas 11°.