Viernes de playa en Comodoro y Rada Tilly: la máxima alcanzará los 31°C 🌞

Este viernes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada con cielo despejado y aumento de temperatura.

En este sentido y de acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se registrará durante la madrugada y será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, no se descarta la presencia de viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 Km/h.

En cuanto a mañana sábado, el SMN estima una máxima de 26°C y sin viento.

Mientras que para el domingo, podría subir la temperatura y la jornada estaría acompañada por leves ráfagas de viento.