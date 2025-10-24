La AIC informó que el cierre de la semana estará marcado por bajas temperaturas, vientos moderados y la presencia de aire frío en todo el territorio neuquino. Si bien el cielo permanecerá estable y despejado en la mayor parte de la provincia, las zonas cordilleranas mantendrán nubosidad y probabilidad de nevadas débiles.

Neuquén capital

El cielo estará mayormente despejado durante el día y totalmente despejado hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima caerá a 0°C. El viento soplará desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 55 km/h durante el cierre de la jornada.

Añelo

Se prevé un día parcialmente nublado, con mejoras hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de máxima y 0°C de mínima, con vientos del sudoeste que podrían alcanzar 52 km/h en horas nocturnas.

Zapala

El clima se mantendrá despejado y seco, con un fuerte descenso térmico. La máxima será de apenas 5°C, mientras que la mínima llegará a -4°C. Se esperan ráfagas de viento del oeste de hasta 48 km/h, con condiciones frías persistentes durante toda la jornada.

San Martín de los Andes

El cielo se mantendrá cubierto durante todo el día y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 10°C y -2°C, y habrá viento del oeste con ráfagas de hasta 43 km/h. No se descartan precipitaciones débiles o nieve en altura durante el día.

Villa La Angostura

La localidad presentará nevadas leves y clima inestable durante la jornada. Las temperaturas irán de 3°C a 1°C, con viento leve del oeste que alcanzará 28 km/h como máxima intensidad.

Chos Malal

Será una de las zonas con mayor estabilidad climática, con cielo despejado durante todo el día. La temperatura máxima será de 15°C y la mínima descenderá a -4°C. El viento del noroeste soplará con ráfagas de hasta 54 km/h.