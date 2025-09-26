Viernes cálido, ventoso y con probabilidad de lluvias aisladas en Comodoro

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly despiden la semana laboral con un viernes agradable en cuanto a temperaturas, aunque con el viento como protagonista. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 19,5°C y se espera que la máxima alcance los 22°C.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay chances de lluvias aisladas, aunque bajas: entre un 10% y un 40%.

El viento no dará tregua: las ráfagas rondarán los 50 km/h, aumentando a 69 km/h durante la tarde y descendiendo levemente a 59 km/h hacia la noche. Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

¿Cómo sigue el fin de semana?

🔸Sábado 27 de septiembre: La jornada arrancará con una mínima de 11°C y alcanzará una máxima de 21°C. El cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a cobrar fuerza por la tarde, con ráfagas cercanas a los 78 km/h, extendiéndose hacia la noche.

🔸Domingo 28 de septiembre: El día comenzará fresco, con una mínima de 11°C, y una máxima que no superará los 17°C. El cielo estará parcialmente nublado. El viento seguirá intenso: ráfagas de hasta 78 km/h durante la madrugada y la mañana, y alrededor de 69 km/h en horas de la tarde, manteniéndose con similares valores hasta la noche.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

UNA PRIMAVERA CON CONTRASTES EN CHUBUT

El inicio de la primavera en Chubut llega con climas bien diferenciados: Comodoro y Trelew tendrán días templados a cálidos, con el viento como principal factor a vigilar; Puerto Madryn alternará calor con chances de lluvia; mientras que en Esquel el frío volverá con nevadas hacia el fin de semana.

La diversidad geográfica de la provincia vuelve a hacerse notar, recordando que en Chubut la primavera puede ser tanto sinónimo de sol y calor como de frío y nieve, dependiendo del lugar en el que uno se encuentre.