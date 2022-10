Viento y polvo en suspensión: recomiendan usar antiparras y barbijos porque "es como estar respirando vidrio"

El referente de Defensa Civil local, Miguel Bargas, recordó que “el alerta naranja (por vientos intensos) rige a partir del mediodía hasta la medianoche”, y que el organismo dispuso desde temprano “convocar más personal” para poder atender cualquier contingencia, aunque “en la ciudad, todavía no tenemos ningún tipo de incidente”.

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 107 y 115 km/h -dependiendo la zona- “hasta el momento no se ha dado esa magnitud y en la ciudad no ha generado el daño que otras veces genera, pero te todas formas estamos recorriendo las calles para detectar ramas caídas, postes, o cualquier situación de peligro”.

Por los fuertes vientos volcó un auto en la Ruta 3

“Por la cantidad de polvo en suspensión, que es esta arena muy finita, como ceniza volcánica, es recomendable usar barbijo y antiparras” para proteger los ojos y el sistema respiratorio de los daños que esto pueda causar, sostuvo Bargas, y remarcó que “esto contiene sílice en mucha cantidad, es como estar respirando vidrio”

“Este polvillo es sílice, con lo que se fabrica el vidrio, al entrar en contacto con los ojos, lentes de contacto, genera un daño a los ojos, en los pulmones. Es como cuando teníamos ceniza volcánica… cuando el ambiente está así, con este polvo en suspensión a causa de los vientos y la falta de agua en el Lago Colhue Huapi que hace que vuele por toda la zona, hay que usar antiparras, el anteojo no cubre tanto, y barbijo”, remarcó.

Volcaron dos camiones en la Ruta 40 y recomendaron no circular por los fuertes vientos