Viento fuerte y probabilidad de nevadas: qué dice el pronóstico para este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Para este miércoles 3 de septiembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada con chances de precipitaciones y también con viento muy fuerte , de acuerdo a lo señalado por el pronóstico del tiempo.

A partir de la madrugada, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima registrará 4° con probabilidad de lluvias y nevadas junto con ráfagas del sector sudoeste soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora. Ya por la mañana, aumentará la temperatura a 5° con un leve incremento en la velocidad del viento para llegar casi a los 60 km/h.

Hacia la tarde, la máxima marcará los 6° con las mismas condiciones climáticas, aunque con ráfagas muy fuertes que correrán entre 79 y 87 km/h. Sobre la noche, bajará la temperatura a 4° y lo mismo ocurrirá con la intensidad del viento que se mantendrá entre 51 y 59 km/h.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Durante el jueves habrá una mínima de 4° con chances de lluvias y nevadas, además de viento que irá variando su intensidad a lo largo de la jornada con 13° y cielo parcialmente nublado pasado el mediodía.

Qué dice el pronóstico para este miércoles en la región chubutense

En la ciudad de Esquel, habrá -1° con ráfagas moderadas del sector oeste a la madrugada que podrían alcanzar los 70 km/h. Para la mañana y tarde, no se descartan nevadas con una temperatura que llegará a los 4°.

Alerta amarilla en Comodoro y otros sectores de Chubut: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h con probabilidad de nevadas

Por el lado de Trelew, están previstos chaparrones desde las primeras horas del día hasta la tarde , también con viento de leve a muy fuerte, sintiéndose la mayor intensidad pasado el mediodía con máxima de 8°.