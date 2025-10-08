Viento en Comodoro: ráfagas de 120 km/h provocaron más de 30 intervenciones

Este miércoles, Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de alerta naranja debido a la presencia de vientos muy intensos que superaron los 120 km/h, según informó Sebastián Barrionuevo, director general de Defensa Civil de la ciudad.

Esta alerta se suma a una situación de alerta amarilla que está vigente desde anoche y se extenderá hasta la medianoche, en la que se esperan ráfagas de hasta 90 km/h.

COMODORO, BAJO ALERTA NARANJA POR FUERTES VIENTOS

En diálogo con ADNSUR, Sebastián Barrionuevo más temprano había anticipado: “El Servicio Meteorológico Nacional nos indicó que para esta jornada, más que nada en el horario entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, tenemos una alerta naranja con vientos que podrían llegar a alcanzar los 120 km/h”. Y así ocurrió.

Según agregó en horas de la tarde, las ráfagas alcanzaron su máxima intensidad a las 12:07 horas, momento en que los anemómetros registraron los 120 km/h pronosticados, generando “alrededor de 30 requerimientos formales a Defensa Civil y un sinfín de consultas de vecinos preocupados”, aseguró Barrionuevo.

Por otro lado, aclaró que “para el resto de la jornada también, desde anoche hasta última hora de la noche, continuamos con alerta amarilla con vientos que podrían llegar a los 90 km/h”.

Según un balance proporcionado por las autoridades de Defensa Civil, el impacto del temporal fue incluso mayor que el registrado la semana anterior, con aproximadamente ocho intervenciones más. Aunque la intensidad del viento comenzó a ceder pasadas las 18:00 horas, el personal municipal continúa trabajando en las calles para solucionar los problemas reportados.

Por otra parte, destacó que las alertas amarillas son relativamente normales para la zona, pero la naranja es poco habitual: “Hace rato que no teníamos una seguidilla, semana tras semana, con alertas de estas características. Sí, las amarillas son algo relativamente normal para Comodoro, pero la naranja no; es poco habitual. No nos sorprende, porque décadas atrás nos pasó en varias situaciones similares, pero no tenemos otra alternativa que manejar la situación según lo que indica el Servicio Meteorológico y trabajar en consecuencia, reforzando guardias, preparando el personal y estando atentos”.

Además, confirmó que después del pico máximo la alerta continuará con menor intensidad: “Después continúa la alerta, pero con vientos más reducidos. Seguimos con alerta amarilla de las 19:00 a las 24:00, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, ya mucho menos”.

RÁFAGAS DE 120 KM/H: UN BALANCE DE LOS DAÑOS EN LA CIUDAD

Comodoro Rivadavia enfrentó este miércoles otra jornada de extrema adversidad climática, con ráfagas de viento que alcanzaron los 120 km/h al mediodía, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional. El temporal provocó más de 30 intervenciones de Defensa Civil, un número superior al de la semana pasada, con un saldo de voladuras de techos, árboles caídos, y daños en viviendas particulares. Como medida preventiva, se suspendió el servicio de transporte público a Zona Norte. Hacia el final de la tarde, la intensidad del viento comenzó a disminuir, aunque se mantiene una alerta amarilla hasta la noche.

El personal de Defensa Civil y de otros organismos de emergencia de Comodoro Rivadavia trabajó sin descanso durante toda la jornada de este miércoles para atender las múltiples consecuencias de un nuevo y violento temporal de viento. Las ráfagas alcanzaron su máxima intensidad a las 12:07 horas, momento en que los anemómetros registraron los 120 km/h pronosticados, generando una treintena de requerimientos formales y un sinfín de consultas de vecinos preocupados.

Según un balance proporcionado por las autoridades de Defensa Civil, el impacto del temporal fue incluso mayor que el registrado la semana anterior, con aproximadamente ocho intervenciones más. Aunque la intensidad del viento comenzó a ceder pasadas las 18:00 horas, el personal municipal continúa trabajando en las calles para solucionar los problemas reportados.

Ráfagas de 120 km/h: un balance de los daños en la ciudad

A diferencia del evento de la semana pasada, que se caracterizó por la voladura de cartelería comercial, este temporal afectó principalmente a viviendas particulares e infraestructura urbana. El listado de daños es extenso y variado, abarcando distintos puntos de la ciudad.

Entre los incidentes más graves, se reportó la voladura completa de un techo en el barrio Ceferino, lo que demandó una compleja intervención del personal municipal, que recibió la colaboración espontánea de agentes de Tránsito que pasaban por el lugar. Asimismo, se registraron desprendimientos de chapas en Kilómetro 8 y la caída de un árbol de gran porte sobre el techo de una vivienda en el barrio 30 de Octubre. Afortunadamente, la estructura de la casa era de losa y resistió el impacto, aunque el árbol destruyó un tanque de agua.

Otros daños incluyeron un domo que se desprendió en Kilómetro 5, la voladura de un gazebo que se encontraba enterrado en un patio, y nuevamente, el desplazamiento de los contenedores de basura tipo "iglú" de la empresa Urbana, que fueron arrastrados por la fuerza del viento. También se reportaron inconvenientes con postes y cables, principalmente de fibra óptica, y la rotura de vidrios en algunas edificaciones.

RECOMENDACIONES Y VÍAS DE CONTACTO

El director hizo especial énfasis en la importancia de la prevención ante los riesgos que generan los vientos fuertes: “Queremos recomendar a los vecinos de Comodoro que eviten exponerse porque sabemos que ocasionalmente puede volar algún elemento, ya sea una chapa, un cartel, un trozo de madera; puede caer una rama; puede caer un poste cableado, ya sea eléctrico, telefónico o de fibra óptica. O sea, hay riesgos asociados a estar en la calle cuando hay estas condiciones”, detalló.

En relación con las medidas preventivas para los domicilios, Barrionuevo pidió: “Les pedimos que colaboren con nosotros: no dejar nada suelto, asegurándose de que todo esté bien atado o, por ejemplo, colocándole peso, como piedras, concreto o cemento”. De esta forma evitan que cualquier elemento que pueda volar cause daño o lastime a terceros.

Para contactarse con Defensa Civil ante cualquier emergencia, recordó los números disponibles: “El número principal es el 103, pero a veces la línea se satura. Tenemos líneas alternativas como el 447-1660, 447-1652 y celulares 297-404-2152 y 297-404-0117 , todos disponibles las 24 horas para que el vecino pueda comunicarse, comentarnos lo que sucede y que tratemos de darle una mano lo más rápido posible”.

Finalmente, Barrionuevo destacó las condiciones climáticas del trimestre en curso: “Se estima que vamos a tener este trimestre temperaturas relativamente altas. Ayer llegamos a 24 grados; no es tan típico para esta época, va a ser un verano bastante caluroso. Lo bueno es que no esperamos muchas precipitaciones, pero las condiciones de viento se mantienen”.

Con estas declaraciones y medidas, Defensa Civil busca mantener la seguridad y el bienestar de los habitantes de Comodoro Rivadavia frente a esta fuerte ola de vientos que afecta a la ciudad.