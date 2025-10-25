Video revelador: los laberintos subterráneos de Comodoro donde buscan a Juana y Pedro

Mientras se intensifica la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, un elemento del paisaje comodorense comienza a ganar protagonismo en la investigación: los sumideros o túneles subterráneos que atraviesan el subsuelo de la zona de Rocas Coloradas. Estos laberintos naturales, formados por la erosión, podrían ser la clave para entender la desaparición de los jubilados.

"La luz desaparece a los pocos metros"

Constantino Ca, un usuario de Facebook, compartió fotos y videos de sus exploraciones del año 2022.

"Son una serie de ríos subterráneos (hoy secos) que atraviesan los cerros por dentro como hormigueros", describió en su posteo. Y advirtió: "Es necesario ir con linternas, ya que una vez adentro, al ser muy sinuosos, a los pocos metros de ingresar la luz desaparece".

El explorador aficionado también alertó sobre el peligro que representan cuando llueve: "Al ser tierra arcillosa es como caminar en dulce de leche". Su testimonio visual da cuenta de un terreno mucho más complejo y peligroso de lo que aparenta a simple vista.

La explicación científica: "Piping" y el riesgo de caídas peligrosas

El investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, Nicolás Foix, geólogo y especialista en la zona, confirmó estas características. Explicó que las rocas que conforman el área "son materiales blandos, fácilmente erosionables por el viento y el agua", lo que da origen a estos conductos naturales o sumideros, un fenómeno que en geología se conoce como "piping".

"En algunos casos pueden ser depresiones pequeñas, pero otras veces son conductos verticales donde, si alguien cae, puede ser difícil de salir", precisó el especialista, quien participó en la creación del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Consultado específicamente sobre si los jubilados podrían haber caído en uno de estos sumideros, Foix respondió: "Es un riesgo para cualquier caminante... Es una posibilidad que existe".

Un paisaje engañoso y la falta de señalización

El geólogo subrayó además el carácter traicionero del terreno: "A veces el cauce de un arroyo se ve seco por arriba, pero por debajo el suelo está blando o pantanoso. Eso puede empantanar vehículos o provocar caídas. Es un paisaje que engaña a la vista", explicó, en referencia al hallazgo de la camioneta de Kreder empantanada.

Foix también señaló un problema crucial: si bien el área fue declarada protegida en 2018, aún carece de señalización suficiente y un plan de manejo activo. "La Municipalidad ha hecho lo posible con preventores y recorridas, pero todavía no está todo en condiciones para ofrecer seguridad adecuada", admitió.

La hipótesis del extravío hacia zonas críticas

Aunque aclaró que no participa directamente del operativo de búsqueda, el geólogo evaluó el comportamiento probable de los jubilados: "Tal vez empezaron a caminar hacia alguna elevación en busca de señal de telefonía, evitando la costa".

"Creo que el no tener conocimiento del lugar pudo desorientarlos y hacer que caminaran hacia lugares más complejos y alejados", estimó Foix, trazando un escenario donde la combinación de desconocimiento del terreno y estas formaciones geológicas peligrosas podría haber sido fatal.

Mientras los equipos de búsqueda analizan esta nueva variable, los sumideros de Comodoro dejan de ser una curiosidad geológica para convertirse en un elemento central en la resolución de este angustiante misterio.