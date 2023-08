Después de conocer las declaraciones de Lali Espósito una vez que Javier Milei ganó las PASO 2023, quien salió a responderle fue la candidata a vicepresidente y diputada nacional Victoria Villarruel, que no se guardó nada hacia la cantante.

La actual legisladora respondió en exclusiva sobre lo ocurrido tras las elecciones primarias y disparó hacia la cantante que ya dejó atrás el tema.

"Y, la verdad que Lali, qué querés que te diga... No es una opinión desinteresada, porque Lali, vos te llenás la billetera también con el Estado", descargó la candidata a la vicepresidencia de la nación que comparte fórmula con Milei.

Al respecto, Villarruel continuó con sus palabras mientras charlaba con Crónica TV. “Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera. No me parece un tema importante, y menos cuando la gente la está pasando muy mal”, dijo.

Diferente a su compañero de fórmula, la legisladora admitió conocer a Lali musicalmente, pero que no es de sus gustos personales. “La conozco pero no la escucho, no me gusta mucho esa música. Escucho cosas que nada que ver con eso”, explicó.

“Lali, saludos para vos y seguí haciendo música porque de política me parece que no tenés mucho para decir”, concluyó.

"Qué peligroso. Qué triste", había publicado en su cuenta de X la cantante que, posteriormente, fue duramente criticada por haber formado parte de eventos públicos.

Días después de sus declaraciones en la ex red social del pajarito, los comentarios negativos y rechazos hacia la también actriz continuaron creciendo a medida que se presentaron todo tipo de hechos que, a simple vista, le generaban un dolor de cabeza al gobierno.