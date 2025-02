El pasado jueves 27 de febrero por la tarde, asesinaron de un disparo en la cabeza a Jorge Nieves en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia.

De esta forma, se trató del séptimo homicidio en la ciudad en tan solo dos meses del año 2025. Cabe reconocer que Nieves era miembro de una familia conocida en el ámbito delictivo en la ciudad. Según informó a ADNSUR el fiscal Juan Carlos Caperochipi, por el crimen, se entregó un sospechoso ante la Policía horas después del asesinato.

Victoria Nieves, una de las hermanas, habló con Radio del Mar y mostró su dolor, tras la segunda muerte familiar en menos de un mes. Anteriormente, el pasado 24 de enero por la mañana atacaron a tiros a Matías Nieves (30) sobre la calle Pasaje San Antonio al 800 casi Avenida Rivadavia, quien murió tras las graves heridas.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En este sentido, Victoria también manifestó su bronca porque juzgan a su familia y dejó en claro que su hermano Jorge “no se metía en nada y estaba tranquilo”.

“Dicen muchas cosas de mi hermano, pero no es así. Detrás de ellos hay una familia, hay amor, hay todo y nosotros queremos que hagan justicia, porque ayer me mataron a mi hermano Jorge, y él no se metía en nada, estaba tranquilo, dejó un montón de nenes chiquitos (cinco varones y una nena)”, aclaró.

Además, indicó que “los matan como perros. No sé qué se piensan que llegan y le pegan un tiro. A mi hermano Matías lo acribillaron a tiros y a mi hermano Jorge igual. Nosotros lo que queremos que se haga justicia y ya que no pase más esto”.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Respecto al asesino de su hermano Jorge, confirmó que “nosotros lo conocemos. Incluso yo hablaba con él, pero nunca pensé que lo iba a matar”. ”Mi hermano Jorge estaba atrás de su casa y llegó este pibe que lo mató", reconoció.

Por otra parte, aseguró que “hace un montón de tiempo, ellos habían tenido una discusión, pero fue hace como más de un año, creo. Pero ahora estaba todo tranquilo; no sé, no entiendo por qué lo mató él a mi hermano. Llegó y se habían encontrado primero en la plaza y después lo encontró más arriba, atrás de su casa. Y él agarró, sacó un revólver y le tiró un tiro en la mano primero y después le tiró el de la cabeza a mi hermano.”

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

EL DOLOR FAMILIAR Y LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD

Por otro lado, Victoria reconoció que hoy su familia está “destrozada”, es “un dolor tremendo”. “Nosotros somos una familia grande y no es como dicen acá en Comodoro; yo estoy cansada de que hablen de mi hermano, no son nadie para juzgarnos a nosotros”, remarcó.

“Siento mucho esa discriminación y me duele. Ellos (la gente) dicen un montón de cosas. Dijeron que él había matado a Cárdenas y él no fue; él era inocente. Él no fue el que mató a Cárdenas y él tenía una audiencia ahora el martes”, explicó.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

“Yo lo único que quiero limpiar su nombre porque él no era malo y mi hermano Matías tampoco. Yo no tengo antecedentes ni nadie, ni mi mamá, nadie, mi papá. Yo estuve en el ejército un montón de años, mucha gente me conoce, era voluntaria del Ejército. Estoy cansada de que ensucien el nombre y el apellido de mi papá y de todos nosotros diciendo como que somos terribles delincuentes y no es así”.

“Tenemos miedo. Yo tengo mucho miedo, mi mamá, todo, porque no queremos que pase más nada. A nadie le deseamos este dolor. Éramos en total once hermanos. Ahora somos nueve”, concluyó Victoria.