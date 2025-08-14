Vialidad Provincial sumó un equipo inédito para el mantenimiento de rutas en invierno
La Dirección Provincial de Vialidad incorporó una camioneta especialmente equipada para el despeje de nieve y el tratamiento de hielo.
La Dirección Provincial de Vialidad presentó su primera camioneta adaptada para despeje de nieve y tratamiento de hielo, un equipo inédito en el organismo que será clave para el mantenimiento de las rutas neuquinas en invierno. La adquisición forma parte de la política de modernización impulsada por la actual gestión de gobierno.
La información fue dada a conocer durante un acto realizado este miércoles en la sede central de Vialidad, en Zapala, donde participó el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por funcionarios provinciales y autoridades locales. El presidente de Vialidad, José Dutsch, destacó que ���es la primera camioneta de estas características que se entrega en la provincia” y que está diseñada para un “ataque rápido” apenas comienzan las nevadas.
Una inversión millonaria para rutas seguras
La compra demandó más de 128 millones de pesos, aportados por el Ejecutivo provincial. El vehículo es una Ford Ranger V6 doble cabina de 250 CV, equipada con pala frontal para despeje de nieve y un distribuidor de fundentes para combatir el hielo. Se trata de una unidad 4x4 de alto torque, con capacidad de carga de 1.008 kilogramos, despeje de 230 milímetros y aptitud de vadeo de hasta 800 milímetros.
Tecnología para enfrentar el invierno
La pala barrenieve Meyer Drive Pro incluye sistema electrohidráulico para elevación y giro, hoja de acero de alta resistencia y kit de luces para trabajo nocturno. El distribuidor de sal DOGG de 750 kilos cuenta con motor eléctrico blindado, control desde el interior y componentes en acero inoxidable. Además, la camioneta incorpora balizamiento ámbar, sirena, luces LED, cámara delantera, cadenas para nieve y accesorios para rescate.
Según Dutsch, el objetivo es que este tipo de equipos permitan actuar de manera inmediata para mantener la transitabilidad en las rutas afectadas por nevadas, garantizando eficiencia, rapidez y seguridad.