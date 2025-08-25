El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado este lunes debido a la acumulación de nieve y hielo en la calzada, lo que impide el tránsito seguro entre Neuquén y Chile. La medida fue confirmada en un «Flash informativo» de Vialidad Nacional, que advirtió sobre las condiciones de intransitabilidad y adelantó que se emitirán reportes actualizados durante la jornada.

Estado del paso Pino Hachado

La última actualización, emitida a las 8:00, indicó que el cruce seguiría cerrado al tránsito en las primeras horas del día. Un nuevo parte está previsto para las 10:00, en el que se evaluará si las tareas de despeje permiten reabrir la circulación.

Si bien la zona presenta viento leve, las condiciones de hielo hacen riesgoso el tránsito. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el lugar para despejar la calzada y mejorar la seguridad en la ruta internacional.

Cómo está el paso Cardenal Samoré

A diferencia de Pino Hachado, el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado desde las 8:00, aunque con advertencias. Según Vialidad Nacional, la calzada presenta sectores mojados y con baja adherencia, por lo que se solicitó a los conductores circular con “extrema precaución”.

Además, desde las 11:00 se realizan maniobras para remover un camión volcado, lo que puede generar demoras en el tránsito hacia Chile. Las autoridades remarcaron que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que crucen por este paso.