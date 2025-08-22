Vialidad avanza en la pavimentación de la ruta provincial 21 entre Loncopué y El Huecú

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén lleva adelante una obra de pavimentación en la ruta provincial 21, que conecta las localidades de Loncopué y El Huecú. El proyecto busca mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en una zona estratégica del norte neuquino.

El tramo en ejecución se extiende desde el final del pavimento existente hasta el puente sobre el río Hualcupén. En total, la obra contempla 50 kilómetros de asfalto, aunque en esta primera etapa se están desarrollando los trabajos iniciales sobre 8 kilómetros.

Primeros avances de la obra

Los trabajos comenzaron luego de la finalización del asfalto en la ruta provincial 39, en Huinganco, a mediados de junio. Hasta el momento, las tareas incluyeron movimiento de suelo, clasificación de material granular para bases y subbases, y construcción de terraplenes.

Se han completado aproximadamente 3.000 metros lineales a nivel de subrasante, con terraplenes que alcanzan los 50 centímetros de altura promedio. Además, se instalaron dos alcantarillas de caño de acero corrugado de un metro de diámetro y otra de 1,5 metros, con el objetivo de garantizar el adecuado drenaje en la zona.

En cuanto al volumen de trabajo, se estima que el movimiento de suelo realizado alcanza los 13.000 metros cúbicos, cifra que refleja la magnitud del proyecto en marcha. Actualmente restan unos 800 metros para completar el tramo a nivel de subrasante.

Equipamiento y organización

La ejecución de esta obra demanda un importante despliegue de maquinaria: tres camiones volcadores, dos motoniveladoras, una excavadora, un vibrocompactador y un camión regador, parte del equipamiento incorporado recientemente por el organismo vial.

El proyecto está coordinado por el Distrito 6 de Vialidad, con el acompañamiento de otras áreas como la Dirección de Estudios y Proyectos, la Dirección de Conservación y el Laboratorio Central. Según el jefe distrital, Rigoberto Gutiérrez, si se mantiene el actual ritmo de trabajo, hacia fines de 2025 estarían finalizados los primeros 4 km de asfalto.