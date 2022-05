Tiago llegó a Argentina desde Brasil con el objetivo de reencontrarse con su familia, a quienes hace años no ve y que actualmente se encuentran viviendo en El Calafate, en Santa Cruz. Pero ni bien piso suelo argentino sufrió el robo de sus pertenencias, entre ellas, el dinero para viajar hasta el sur.

El joven se encuentra hace tres días durmiendo en las calles de Comodoro Rivadavia y pide ayuda para poder llegar lo más cerca de El Calafate. En diálogo con ADNSUR, contó: "Me robaron mis cosas en Retiro en Buenos Aires, mi teléfono, mi plata y mi ropa. De Bahía Blanca me apoyó el intendente que me dio la plata y alcance a llegar acá”.

“ Hace tres días que estoy acá en la calle con mucho frío. Estoy durmiendo en cualquier lugar. No tengo para comer ni nada”, relató.

El objetivo de su viaje es poder reencontrarse con su mamá, sus dos hermanos y una hermana que viven hace ya 8 años en la localidad santacruceña. Y si bien intentó hacer dedo, reconoció que “en la ruta no te levanta nadie porque es muy difícil. Quiero encontrar a mi familia”.

Tiago tiene un permiso de estadía por tres meses para estar en Argentina. La última vez que vio a su mamá fue en 2012 y por eso su largo viaje en busca de ese abrazo con sus seres queridos es lo que lo movilizó a viajar desde su país.