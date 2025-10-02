Un grupo de estudiantes de quinto grado tenía previsto partir desde Rada Tilly a Puerto Madryn en el marco de un viaje escolar. Sin embargo, casi a último momento, el viaje debió suspenderse. ¿El motivo? Los padres de un colegio decidieron contratar de forma particular un control de sustancias tóxicas y dieron positivo para un chofer y para una coordinadora.

Es que, si bien es una práctica recomendada y, en muchas jurisdicciones, una exigencia legal para prevenir accidentes y garantizar trayectos seguros, la empresa encargada del servicio no realiza controles de consumo de drogas y alcohol de forma sistemática, sino que solo realiza controles aleatorios.

“El examen lo pidieron los padres, pagaron por él aparte y gestionaron los controles. No es algo que haga el colegio ni la empresa como rutina, y eso es preocupante porque la seguridad de nuestros hijos debería ser prioridad y estar asegurada de forma oficial”, planteó una de las madres tras el positivo.

La situación reavivó una preocupación en la comunidad, ya que en esta época del año suelen aumentar los viajes de estudio y de egresos.

CONTROLES OBLIGATORIOS

La concejal de Comodoro Rivadavia, Maite Luque, habló con ADNSUR sobre la necesidad de contar con una regulación determinada desde el Estado. “Hemos estado analizando qué está normado y qué no, además de las buenas prácticas que se aplican en otros lugares”, con respecto a los controles en viajes escolares.

“Estábamos trabajando en una ordenanza, pero a partir de lo que pasó ayer, y dada la época del año, pensamos que es un buen momento para terminar de diseñar este proyecto y presentarlo en la próxima sesión. Hoy, seguramente con el bloque, le estaremos dando forma final”, anunció.

La edil indicó que la expectativa es que exista un registro de la empresa, de las fechas en que sale el servicio, y solicitar los trámites, así como está la ordenanza de alcohol, así como otras sustancias que se pueden detectar con dispositivos tecnológicos.

Luque reconoció que los choferes, debido a la prestación que realizan, deben ser controlados de forma correcta para evitar cualquier incidente.

“La empresa tendrá a su cargo acreditar que sus choferes, al momento de realizar el viaje, cumplan con los parámetros para una conducción segura”, concluyó.

Los viajes escolares implican una gran responsabilidad para los colegios, empresas de transporte y coordinadores, ya que la seguridad y el cuidado de los menores es una obligación fundamental. Los controles de sustancias a choferes y acompañantes son una práctica recomendada y, en muchas jurisdicciones, una exigencia legal para prevenir accidentes y garantizar trayectos seguros.