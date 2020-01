NEUQUÉN (ADNSUR) - Una pareja de Neuquén saldrá este domingo en combi para unir esa provincia patagónica con Alaska en una aventura sin igual para la que se prepararon durante más de un año. Laura Benavides (27) y Mariano Candiotto (28) saldrán este 12 de enero a las 9 horas desde la Plaza del Bicentenario (entre la primera y segunda rotonda de Centenario). Amigos y familiares los despedirán con una minicaravana que los acompañará hasta que se alejen en la ruta en busca de nuevos destinos y experiencias.



Un 12 de enero del 2017 se conocieron en el refugio de montaña Hielo Azul en El Bolsón, cuando ella quería colgar su campera empapada después de un trekking al glaciar y no llegaba por la altura y él la ayudó. Ahí empezó una charla divertida que se interrumpió pronto, cuando Laura volvió a Neuquén y Mariano, a La Plata. Sin embargo, la historia siguió a la distancia con los mensajes por Whatsapp, llamadas por Skype y visitas cortas, hasta que un día de febrero del 2018 él se subió a un colectivo hasta la terminal de Cipolletti y desde entonces no se separaron.

Hola!! Somos Laura (26, Neuquén) y Mariano (27, La Plata), nos conocimos hace dos años en un refugio de montaña en el... Publicado por Soltar y Viajar en Jueves, 28 de febrero de 2019

Según informó diario Río Negro, Laura supo pronto que Mariano soñaba con salir a la ruta para vivir una larga aventura por el continente y él insistió hasta que logró tentarla a subirse juntos a una combi para recorrer América.



“Siempre tuve ganas de hacer algo así. Me cansó lo de trabajar todo el año para si tenés suerte poder tomarte 15 días y gastar un montón de plata. Siempre tuve ganas de decir ‘me voy’ y se lo propuse a Lau”, contó Mariano.

La pareja se dedicaba al transporte escolar y él también hacía suplencias como profe de Educación Física, mientras que ella trabajó en un estudio contable. A fines del 2019, ella se recibió de licenciada en Administración de Empresas.

“Y yo, obvio, le decía no, no, no –recuerda Laura–. Tenía otra idea: recibirme, el auto, la casa. Ese era mi plan. Pero Mariano me abrió la cabeza. Al principio discutíamos un poco, hasta que entendí que me invitaba a pensar en otra opción de vida. Empecé a seguir a gente que viajaba, gente lo que lo hacía. Y sí, empecé a darme cuenta de que era posible”.

“En octubre del 2018, una mañana la veo medio rara, como pensativa. Le pregunté qué pasaba. Ahí me dijo que sí, que quería hacer el viaje. Empezamos a pensar a dónde y surgió este plan”, agregó Mariano. Así surgía Soltar y Viajar, como aparecen en redes.

“En febrero del año pasado publiqué en Facebook un posteo contando el plan y mis dudas antes de decidirme”, recuerda ella. “Nos fuimos a un cumple y cuando volvimos tenía miles de me gusta, comentarios y compartidas. Fue increíble”, recuerda él. Después se centraron en Instagram.

La combi la llevaron andando desde Buenos Aires hasta Neuquén



Desde el principio, pensaron en viajar en una combi, la legendaria máquina que nació en Alemania y se fabricó también en la Argentina, y encontraron en venta una modelo 88 en Buenos Aires. Perdieron el avión, fueron a dedo, llegaron y la compraron. Era negra, bien roquera, con caja de cuarta, motor boxer 1.6 original, naftera y una velocidad máxima de 80 km/h. “La trajimos andando”, cuenta ella.

Ya en Centenario la arreglaron, le hicieron chapa y pintura, la pintaron de celeste y blanco, la aislaron, revistieron, le pusieron muebles como un sofá cama y arreglaron la parte eléctrica, entre muchos otros detalles.



SOLIDARIDAD VIAJERA

A partir del primer posteo, hospedaron a parejas y amigos en viaje en su casa de Centenario y una mujer de Canadá les escribió que pasen por su casa camino a Alaska. “La mayoría dice que encontrás mucha gente buena en el camino y que podés viajar con poco”, dice Laura.

Los últimos arreglos en la combi en la que partirán hacia Alaska

"Nuestra idea es disfrutar del camino a paso lento, sin apuro”, completa Laura y agrega que llevarán llaveros, cuadros y pulseras hechos por ellos para vender y financiarse.

El itinerario inicial incluirá Bariloche, cruzar a Chile por Villa La Angostura, agarrar la famosa Carretera Austral y volver al país para conocer El Calafate y El Chaltén. Después ir a Ushuaia para empezar a subir por la costa. También tienen previsto pasar por La Plata para despedir a la familia de Mariano. "En esos 15 días de vacaciones al año que decía Mariano viajamos muy poco. Yo siempre iba a Bariloche y Villa La Angostura. Y él a Mar del Plata. Tenemos tantas ganas de conocer tantos lugares...", cuenta Laura, quien asegura que "es más importante el camino que el destino”.