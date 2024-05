Una vez más, las redes sociales se convierten en el escenario donde se manifiesta la indignación ciudadana. En esta ocasión, el foco está puesto en la situación que vive una pareja de jubilados varados en Neuquén Capital, quienes denuncian haber sido hostigados por vecinos del lugar.

Andrea Fernández y Horacio Benegas, ambos de casi 60 años, se encuentran atravesando una situación desesperante luego de que su motorhome sufriera un desperfecto mecánico en la capital neuquina. Con el nombre de "Elefante Blanco" para su vehículo, la pareja había emprendido un viaje por el país junto a su perro, con destino final en Junín de los Andes.

El problema surgió cuando la bomba inyectora de gasoil de su motorhome se averió mientras transitaban por el Alto Valle, dejándolos varados desde el pasado viernes. Inicialmente, intentaron estacionar en la calle Pampa, casi Mistral, pero fueron constantemente denunciados por los vecinos, quienes llamaban a Tránsito y a la Policía para que los desalojaran, según relató Andrea.

Posteriormente, la pareja se trasladó cerca de la costa del río en otro motorhome, pero el hostigamiento persiste. "La verdad que en ningún lugar hemos recibido este tipo de maltrato acosador, nunca nos topamos con personas tan malas", expresó Andrea, sorprendida por la actitud de los residentes de Neuquén.

A pesar de contar con un certificado de libre tránsito y estacionamiento para Horacio, quien tiene una discapacidad, las autoridades locales insisten en que deben abandonar el lugar. "Me parece que no entienden que no es falta de voluntad, sino que no podemos movernos", señaló Andrea, destacando la falta de comprensión de la situación por parte de las autoridades.

Actualmente, la pareja busca un mecánico que pueda ayudarles a reparar su motorhome, aunque sus expectativas son bajas debido al trato recibido en la ciudad. "Muy mala disposición. Una decepción ha resultado Neuquén", concluyó Andrea.