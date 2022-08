Viajaban a El Bolsón para celebrar 10 años de casados y en pleno vuelo le pidió a su esposo renovar los votos

Luego de estar cinco años de novios, Noelia y Marcelo se casaron en 2012 y para celebrar sus 10 años de casados, decidieron emprender un viaje al sur junto a sus dos hijas.

“El 19 de agosto cumplimos 15 años de habernos visto por primera vez y puesto de novios porque fue tal el flechazo que el mismo día que nos conocimos entendimos que pasaríamos la vida juntos. A la semana, ya conocimos a nuestras familias”, expresó Noelia a Infobae en una nota contando su desenlace de amor.

“Me sorprendió mucho lo que hizo, no lo esperaba aunque suele hacer ese tipo de sorpresas. Admito que entre los nervios y la vergüenza, porque soy muy tímido, no me di cuenta de que la gente nos aplaudió”, reconoció Marcelo, quien una década atrás se arrodilló frente al amor de su vida para pedirle que fuera su esposa.

La odisea de transitar la Ruta 40: "hay mil pozos" entre El Bolsón y Bariloche

La voz de una azafata del vuelo de Aerolíneas Argentinas le avisó al pasajero Marcelo que su mujer Noelia quería darle un mensaje. Allí le comentó a la tripulación que la pareja se casó hace diez años, tienen dos hijas y que ella está por proponerle renovar sus votos nupciales.

Detrás del cortinado que los separaba de la cabina salió Noelia, caminó por el pasillo, se acercó hasta él y le preguntó: “¿Me decís que sí?” y, algo tímida, extendió los anillos cuando apenas Marcelo llegó a balbucear un “¡Sí!”.

Piden la repavimentación de la Ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche

El aplauso del resto de los pasajeros acompañó el intercambio de alianzas (las terceras en común) y que llevan la inscripción “Si yo, tú”, destacó Infobae.