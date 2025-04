A diez días del trágico accidente en el que perdió la vida Felipa Susana Conti (74), una de las cinco personas que murieron tras el vuelco de un micro de Vía Tac, sus familiares siguen esperando una respuesta de la empresa de transporte. “No nos llamaron ni para darnos las condolencias”, asegura Alejandra Baldassari en diálogo con ADNSUR.

Susana, como le gustaba que la llamaran, vivía en Trelew desde diciembre de 2001, cuando se mudó junto a su segunda pareja y dos de sus hijos. Los cinco chicos de su primer matrimonio quedaron en el Conurbano bonaerense, donde la mujer había nacido y formado parte de su familia. “Hizo una vida allá en Chubut, tenía amigos, le gustaba. Dos o tres veces por año venía a Quilmes y se quedaba en mi casa”, cuenta Alejandra.

“A mi papá se le estaba complicando conseguir trabajo y dedicieron probar suerte en Trelew, porque él era de acá. Llegamos el 8 de diciembre de 2001 y el 20 explotó todo. A mi mamá siempre le gustó acá porque era muy tranquilo, aunque nunca dejó de pensar en mis hermanos que estaban allá en Buenos Aires, por lo que siempre que podíamos íbamos a visitarlos”, cuenta Ayelén Huenchul, la hija con quien convivía en Chubut.

En 2018, tras la muerte de su segundo marido, Ayelén le ofreció mudarse, pero Susana decidió quedarse en Trelew. “Sabía que allá no podía vivir con la misma tranquilidad que acá, sabiendo que salís a caminar y no te va a pasar nada. Eso era lo que más le gustaba”, explica Ayelén. Para estar cerca de sus otros hijos, mantenía los viajes regulares a Buenos Aires.

UNA DECISIÓN QUE MARCÓ EL DESTINO

Para la última visita, programada para el fin de semana del 6 de abril, Susana decidió tomar un micro en lugar de ir en avión, como lo estaba haciendo últimamente. Sus hijas la retaron: no entendían por qué en lugar de viajar dos horas prefería hacerlo durante más de 24. La respuesta de su mamá fue que en los últimos vuelos que había tomao le habían modificado días y horarios y no quería volver a pasar por eso.

La visita a Buenos Aires tenía dos motivos especiales: conocer al último de sus 16 bisnietos, que había nacido en diciembre del año pasado, y festejar el cumpleaños 54 de Alejandra, el próximo lunes 21. Esa ilusión quedó trunca la mañana del domingo, cuando otra de las hijas de Susana recibió una llamada que activó las alarmas.

“Le dijeron que mi mamá había tenido un accidente y no le dieron más información. Ella me avisó y me fui a la oficina que la empresa tiene en el Cruce Varela, donde tenía que bajar ella para que nosotros la buscáramos. Cuando llegué me dijeron que no sabían nada de ningún accidente, se enteraron por mí”, relata la mujer, indignada del trato recibido.

BÚSQUEDA DESESPERADA

Rápidamente, la familia puso en marcha un operativo para conseguir información. Comenzaron a llamar a hospitales y comisarías, buscando dar con el paradero de Susana, hasta que en un noticiero dieron datos del accidente y dijeron que había cuatro fallecidos. “Agarramos el auto con mi marido y mi hermano y nos fuimos hasta General La Madrid. Fuimos los tres con la idea de que la íbamos a poder traer de vuelta con nosotros”, explica.

En medio del camino, Alejandra recibió un llamado que confirmaba lo peor: Susana era una de las víctimas fatales. Al llegar a la localidad bonaerense, pudo hablar con una de las pasajeras, que le contó que ayudó a su mamá a salir del micro y la dejó sentada a un costado. Poco después se descompensó y falleció.

“Tuvo una hemorragia interna por los golpes sufridos”, detalla la hija de la víctima, que trabaja como enfermera.

Con el correr de las horas, la familia de la jubilada fue conociendo más detalles de las irregularidades que tuvo el viaje, que había partido desde la ciudad santacruceña de Caleta Olivia con destino a Buenos Aires. “Había comprado un boleto en coche cama y el micro que llegó era todo semicama. Les dijeron que iban a cambiarlo en un lugar, después en otro, pero nunca lo hicieron”, cuestiona Alejandra.

Según pudo reconstruir Ayelén, quien acompañó a su mamá a la terminal de Trelew para la partida, el micro original se había roto al llegar a Comodoro Rivadavia. Cuando Susana subió, les dijeron que en San Antonio los iban a pasar a otro en mejores condiciones, pero eso nunca pasó.

EL CHOFER, DETENIDO Y ACUSADO DE HOMICIDIO CULPOSO

El accidente trágico ocurrió en el cruce de las rutas provinciales 76 y 51, una zona peligrosa que tiene señalización. El chofer, Daniel Alejandro Pereyra (35), quedó detenido, imputado por “homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la pluralidad de víctimas fatales y lesiones culposas".

Según informaron fuentes del caso a Clarín, en su declaración indagatoria dijo que cuando vio el cruce de rutas clavó los frenos, dobló y el micro volcó sobre la zanja en la que quedó incrustado.