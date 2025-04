Son casi las 5 de la tarde y Víctor Hugo Guerrero descansa en un costado del Paseo Costero de Comodoro Rivadavia, detrás de la estación de servicio, observando a la gente que camina o hace ejercicio en bicicleta.

El día está lindo en Comodoro y el estómago avisa que es momento de comer algo. El problema es que, si lo quiere hacer, tiene que moverse con su bicicleta, una estructura que incluye un carro donde lleva sus pertenencias.

Hace más de un año, Guerrero viaja por la Argentina en bici. Su objetivo es unir San Juan con las Islas Malvinas y asegura que no va a parar hasta lograrlo. La última semana, cuando se cumplió el 43° aniversario del desembarco argentino en las islas, estuvo en Sarmiento y pudo ver el desfile, una ceremonia que fue como combustible para esta larga travesía.

“Ya hice 5.500 kilómetros, intentando llegar hasta acá y continuar el viaje”, dice a ADNSUR. “Hasta ahora no tuve problema en ningún lado, lo único que costó fue pasar la cordillera y algunas subidas, pero después no me puedo quejar, porque por cada pueblo que pasé fui muy bien atendido y toda la gente tiene buena onda”, dice agradecido.

Guerrero cuenta que arrancó su viaje en San Juan, pasó por La Rioja, Catamarca, parte de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Bariloche y después comenzó a bajar para llegar al sur de la Patagonia.

Asegura que muchos dicen que “es increíble lo que estás haciendo” y se siente orgulloso.

“Yo salí el primero de febrero de 2023, hace más de un año ya, pero esto lo venía pensando hace muchos años. Imagínate que cuando fue la guerra tenía 6 años y una vez le dije a mi papá: ‘un día voy a hacer un homenaje a los excombatientes de Malvinas’. Yo me acuerdo de todo lo que pasó y de todo lo que pasaron. Fue algo muy doloroso, el que lo vivió lo sabe, fue algo muy grande para todos los argentinos. Por eso ellos son más que héroes, porque eran chicos y sin nada pelearon por nuestra tierra”, dice reflexionando sobre lo ocurrido.

Guerrero es oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires. Cuenta que el viaje surgió en sus pagos, junto a su hijo que falleció. “Lamentablemente perdí a mi hijo, es el segundo que pierdo porque también falleció otra hija que ahora tendría 12. Él me dijo un día: ‘¿pa qué te parece si hacemos algo lindo los dos?’, porque éramos muy compinches. ‘Sí’, le digo, ‘hijo’. ‘Vamos en bicicleta a Malvinas’, me dice. ‘Bueno’, le digo, ‘pero tenemos que armar algo importante, armemos un carrito’. Ese fue el motivo. Hoy me río, pero llevo el dolor adentro, un dolor muy fuerte y la gente me mira porque me siento allá, me siento acá, y a veces me pongo a pensar: es mejor que te vayas vos y no un hijo”.

El viajero cuenta que sus hijos sufrieron una enfermedad hereditaria. Hoy los recuerda y, de alguna forma, este viaje también es un homenaje a ellos.

Como dice, duerme donde llega la noche, porque la tracción es a sangre y el combustible hasta donde den sus piernas. Su bicicleta está preparada, tiene luces, ojos de gato y un panel solar que inyecta a una batería para poder transformarla en energía. Esa es la fuente que alimenta las luces y le permite cargar el celular. En el carro, además, lleva dos ruedas: una de bicicleta y otra de carro, mientras que el termo va colgado al costado, al igual que un pequeño matafuego que está cargado y en regla.

El ciclista asegura que las subidas son los desafíos más duros y que las distancias en Patagonia se hacen más largas, pero el cuerpo poco a poco lo va asimilando. “Te vas acostumbrando y llega un momento en que cada vez empezás a pedalear más ligero. Vengo bien de tiempo. Yo pensaba que acá iba a llegar en septiembre y acá estamos. Ahora tengo que ver si puedo conseguir una changa o algo para poder seguir viaje. Por ahora estoy acampando por acá, pero es lo que más quiero”.

Guerrero asegura que hace metalúrgica y chapa y pintura. Con orgullo cuenta que toda la estructura la hizo él, pero no tiene pretensiones al momento de trabajar. “Cualquier trabajo que salga lo hago igual también y me pueden contactar al +5491134889207”, dice sin dudar.

Mientras habla, cuenta que también fue camionero. Su cuenta de TikTok es el mejor reflejo de lo que ha sido parte de su vida. En ella, muestra videos que respaldan su historia. Por eso, no duda en decir que Argentina es más linda en bicicleta. “Con los camiones la conocí por fuera y ahora la estoy recorriendo, como quien dice, por dentro y es hermosa. Pero mi idea es llegar a Malvinas y no voy a parar hasta lograrlo. Sé que tengo que hacer el pasaporte, está medio complicado, pero teniendo todos los papeles no me pueden impedir ir, aunque yo sé que las Malvinas son argentinas”, dice, convencido de lo que está haciendo.