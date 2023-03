La mamá de una alumna de primeria quiso ingresar a la escuela para retirar a su hija, y le prohibieron la entrada por vestir el uniforme de policía.

La justificación de parte de la directora de la escuela para frenar en la puerta a esa madre fue que la mujer ingresó con su uniforme policial y eso "asustaba" a los niños y niñas.

Este caso ocurrió en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro y fue denunciando ante el INADI por considerarlo un caso de discriminación.

Casos anteriores

Según informó Red 43, en septiembre de 2022 se tuvo conocimiento de un mismo hecho de discriminación en un jardín de El Bolsón en donde -debido a las repercusiones-, hasta el propio ministro de Educación, Pablo Núñez, tomó cartas en el asunto.

Ahora ocurrió en Dina Huapi, según consta en la denuncia realizada ante el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo), “el hecho ocurrió el pasado viernes 10 de marzo cerca de las 12 del mediodía en momentos en que la mujer se hizo presente en el jardín N°81 para retirar a su hija, con su uniforme policial ya que pertenece a la Policía de Río Negro”.

Rawson: Biss y el ministro Grazzini inauguraron el pavimento de acceso a la Escuela n° 185

La mujer contó a los medios que “fue allí cuando quien dijo ser la directora del establecimiento me negó el acceso al mismo porque estaba uniformada y según sus dichos, hubo padres que se habrían quejado de ello y que los niños se asustaban por el mismo”.

“Mientras que los demás padres ingresaban al establecimiento a buscar a sus hijos, a mí me retenían en la puerta y no me dejaban entrar y cuando pedí que me trajeran a mi hija, esta docente me hizo un comentario humillante diciéndome que porque no iba a un psicólogo porque se me notaba angustiada. Y obvio que toda esta situación vivida me generó angustia”, relató la policía.

Tras lo sucedido, la madre de la nena realizó una denuncia ante en INADI al tiempo que también se hizo presente ante Supervisión de Nivel Inicial Zona Andina entregando todo lo actuado y le indicaron que debía esperar el llamado para luego reunirse con la directora y dicha Supervisión.