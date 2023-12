El pasado sábado 11 de noviembre, por la mañana, La Trochita descarriló a la altura del kilómetro 134, entre Mamuel Choique y Rio Chico, en la provincia de Rio Negro, y si bien hubo cuatro heridos, no fueron de gravedad.

Luego de más de 30 días, el viernes pasado la Fiscalía realizó las pericias en la locomotora y los vagones que permanecen a un costado de las vías con custodia policial.

Según informó diario Río Negro, las autoridades del Tren Patagónico “ya cuentan con la autorización para levantar el tren” y trasladarlo hasta Ingeniero Jacobacci donde evaluarán los daños.

“Necesitamos grúas para levantarlos; para eso, habrá que contratar a una empresa. Estimamos que tomará 15 días el proceso para sacarlo de donde está”, señaló Roberto López, presidente del Tren Patagónico.

La Trochita, es operada por la empresa Tren Patagónico que tiene la concesión del servicio, y recorre el tramo entre Ingeniero Jacobacci y la estación Ojos de Agua.

Desde Protección Civil de la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche sostuvieron que el centenario trencito descarrilló sin que "ocurriera nada grave". Según reportes, la formación trasladaba 53 personas y la mayoría era de un contingente de turistas norteamericanos.

“Todavía se desconoce cuál fue la causa del accidente. Según un informe, cedió una parte del terraplén y afectó la vía en una curva. Aparentemente, las intensas lluvias fueron las responsables”, dijo López y sumó, “en la temporada 2002-2003, no hubo descarrilos, pero en julio del 2004 hubo un temporal grande entre Jacobacci y Bariloche. El agua nos voló parte del terraplén. Tuvimos 11 descarrilos en un mes y medio”.

Si bien aún se desconoce cuáles han sido los daños, López aseguró que el personal del Tren Patagónico reparará los vagones; mientras que el arreglo de la locomotora estará a cargo de un técnico mecánico. Sin embargo, descartó que La Trochita vuelva a los rieles esta temporada de verano.

“No tenemos un plazo estipulado. Tampoco sabemos el presupuesto que demandará la reparación. No nos pasan precios porque los repuestos son a valor dólar y ahora se duplicó. Lo cierto es que tampoco hay muchas empresas proveedoras de repuestos del ferrocarril”, dijo.

Además, resaltó la necesidad de trabajar para garantizar la seguridad de las vías. “Nuestras cuadrillas empezarán a recorrerlas una vez que levantemos el tren. Probablemente, tengamos que trabajar sobre el cambio de durmientes y vías”, indicó.

Sergio Sepiurka, de la Asociación Amigos de La Trochita, por su parte, consideró: “Las inversiones no fueron suficientes y hace falta mantenimiento. No estamos frente a un tramo ferroviario común sino frente a un monumento histórico nacional. Es como la Casa de Tucumán o el Cabildo de Buenos Aires. Requiere de cuidados que están faltando. Si los 402 kilómetros no están operativos, el atractivo pierde su valor”, concluyó.