A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a la jubilación, ya que finaliza la moratoria vigente desde marzo de 2023.

El Gobierno de Javier Milei decidió no extender esta medida, y por el momento descartó una reforma integral del sistema. Sin embargo, hasta fin de año se mantendrá la opción de saldar al contado los períodos de aportes faltantes.

La finalización de la moratoria tendrá un impacto significativo, ya que, de acuerdo con especialistas, 7 de cada 10 adultos mayores acceden a su jubilación a través del Plan de Pagos de Deuda Previsional (PPDP), implementado en 2023.

En el caso de las mujeres, el efecto será aún más pronunciado, ya que 9 de cada 10 utilizan este mecanismo para retirarse. Una vez que la moratoria expire, deberán esperar hasta los 65 años para acceder a un ingreso jubilatorio.

Con un aumento del 2,2%, confirmaron la fecha de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones para marzo

A partir del 23 de marzo, quienes demuestren condiciones de vulnerabilidad socioeconómica mediante declaraciones juradas podrán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación no contributiva disponible a partir de los 65 años.

Actualmente, los beneficiarios de esa pensión cobran mensualmente unos 290.000 mensuales, contando el bono de $70.000 con el que el Gobierno refuerza los haberes previsionales más bajos. Sin embargo, no todas las personas podrán acceder a esta pensión, ya que deben cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que en marzo será de $223.297,36. A ese valor hay que sumarle el bono de $70.000, que está congelado nominalmente desde el año pasado, por lo que el total cobrado por esos beneficiarios será de $293.297,36 en marzo. En diciembre de 2024 cobraron la pensión 194.000 personas, según datos de la Anses.

El Gobierno confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES en marzo de 2025

Andrea Falcone, abogada previsional, explicó que el fin de la moratoria afectará a 7 de cada 10 personas, quienes no podrán jubilarse en los plazos establecidos. Además, el 90% de las mujeres deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM si no cumplen con los años de aportes requeridos, lo que en la práctica implica un aumento en la edad de retiro. No obstante, recordó que hasta fin de año seguirá vigente la posibilidad de pagar la deuda previsional en un solo pago al contado.

Falcone también aclaró que la PUAM no es heredable. “Una mujer casada con un hombre que percibe la PUAM no la cobra después de la muerte del marido”, señaló.

Desde el Gobierno, se considera que la moratoria es un mecanismo “injusto” para quienes cumplieron con sus aportes y que afecta la sustentabilidad del sistema previsional. El oficialismo intentó, sin éxito, establecer un ingreso proporcional para quienes no cumplen con los años de aportes requeridos a través de la Ley Bases.

Educación: comienzan las clases en la Escuela de Jóvenes y Adultos para finalizar los estudios primarios en Comodoro

A principios de febrero, el entonces titular de la Anses, Mariano de los Heros, sugirió la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria antes de que finalice 2025. Sin embargo, esta idea fue desmentida por el presidente Milei, quien afirmó que antes de abordar una reforma previsional es necesario avanzar en una reforma laboral que incentive la formalización del empleo. De los Heros fue reemplazado por Fernando Bearzi, quien anteriormente estaba al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Con información de Infobae