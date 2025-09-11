El Concejo Deliberante de Comodoro aprobó este jueves modificaciones a la ordenanza que regula el servicio de taxis en la ciudad, en un proyecto que contó con el respaldo de los choferes que participaron de la sesión.

Entre otros cambios, la nueva normativa amplía la antigüedad permitida de los autos, modifica la periodicidad de la desinfección, autoriza el uso de vehículos para mayor cantidad de pasajeros, crea “mini paradas” e introduce las plataformas digitales.

A continuación, un repaso por los puntos centrales de la nueva normativa, presentada por el concejal Ariel Montenegro.

Antigüedad de los vehículos

La nueva ordenanza establece que “las unidades afectadas al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro no pueden exceder los quince (15) años de antigüedad. La antigüedad establecida en el presente artículo es de aplicación retroactiva a partir del 1 de diciembre de 2024, para todas aquellas unidades que, a dicha fecha, hayan superado o se encuentren próximas a superar los diez años de antigüedad del vehículo”.

Actualmente, esa antigüedad máxima permitida era de 10 años, lo que generaba reclamos de los propietarios que no podían afrontar la renovación de las unidades y tenían riesgo de no continuar con el servicio.

Desinfección de las unidades

La ordenanza establece que “para la vigencia de la licencia, la unidad debe someterse en forma cuatrimestral a la desinfección”. Hasta el momento, ese requerimiento debía completarse cada dos meses. Con esta modificación, queda equiparado con lo que se le exige a los remises.

Vehículos para más pasajeros

La normativa aprobada este jueves señala que se entiende por servicio de taxi “al transporte no colectivo de personas de hasta cuatro (4) pasajeros en vehículos tipo sedán, y de hasta seis (6) pasajeros, en el caso de vehículos tipo minivan o SUV, con o sin equipaje, cuyo costo por viaje resulte de la aplicación de la tarifa vigente”.

En esa definición se incluye una modificación importante, ya que hasta el momento el servicio estaba limitado a autos de cuatro puertas, dejando de lado a vehículos con mayores plazas habilitadas para el transporte de pasajeros.

En otro apartado, especifica las características que debe tener el taxi, incluyendo distintas opciones: “El modelo del vehículo debe ser tipo sedán, hatchback, minivan o SUV de hasta siete (7) asientos, de cuatro (4) o cinco (5) puertas, con una longitud no menor a tres metros ochenta y cinco centímetros (3,85 m) de punta a punta del vehículo y capacidad no inferior a tres (3) pasajeros mayores sentados, incluyendo un pasajero sentado al lado del conductor”.

“Mini paradas”

El artículo 39 de la ordenanza determina: “Se establecen por la presente Ordenanza las "mini paradas", consistentes en un lugar para el estacionamiento de no más de tres (3) taxis. La Autoridad de Aplicación determina la cantidad y ubicación de las mismas.”

Plataformas digitales

El texto aprobado por el Concejo introduce el uso de plataformas digitales dentro de la regulación del servicio de taxis en la ciudad.

“Los vehículos habilitados deben actuar ofreciendo el servicio en la vía pública, circulando con tal propósito, y mediante la centralización de pedidos en la plataforma digital, en la base de radio taxi o parada”, explica la normativa.

El artículo 38 agrega: “El titular de licencia de taxi debe contar con un sistema de gestión y vinculación digital (plataforma tecnológica), que permita la recepción de solicitudes de viaje, la localización en tiempo real de las unidades, el monitoreo del servicio y el registro de cada viaje realizado. La plataforma tecnológica o digital debe cumplir con los requisitos técnicos operativos que garanticen la trazabilidad de los viajes, la identificación del conductor, la atención al usuario y la protección de los datos personales”.