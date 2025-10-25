Veda electoral en Comodoro: cómo serán los controles en comercios y bares este fin de semana

Con la veda electoral ya en marcha, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevará adelante una serie de controles en locales comerciales para asegurar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la ley, especialmente en lo referente a la venta de bebidas alcohólicas.

En este marco, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que desde la Subsecretaría de Fiscalización y la Dirección de Habilitaciones “se diagramó un plan de trabajo que apunta a este objetivo: evitar el expendio de bebidas alcohólicas durante la veda”.

Respecto a este sábado, los restaurantes podrán funcionar hasta las 23 horas, mientras que a partir de las 20 del mismo día quedará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 21 del domingo, cuando finalicen los comicios.

El funcionario destacó que “habrá controles activos y se trabajará en coordinación con la Policía del Chubut para responder ante cualquier requerimiento o irregularidad que se detecte durante el fin de semana electoral”.

La veda electoral comenzó a regir este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, 48 horas antes de la apertura de las urnas. Durante este período, que busca garantizar un clima de reflexión y neutralidad, se suspenden todas las actividades proselitistas, la difusión de encuestas y determinados eventos públicos.

Las elecciones legislativas nacionales se realizarán el domingo 26 de octubre, y la veda se extenderá hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios.

Entre las restricciones más relevantes figura la prohibición de vender bebidas alcohólicas, establecida por el artículo 71 inciso C del Código Electoral Nacional. La medida rige desde las 20 del sábado anterior a la elección y se extiende hasta las 21 del domingo, es decir, 12 horas antes y 3 horas después de los comicios.

Durante ese lapso, los bares, restaurantes, supermercados, quioscos y almacenes no podrán ofrecer ningún tipo de bebida alcohólica. La restricción se conoce como “ley seca electoral” y tiene como fin evitar incidentes o alteraciones durante la jornada de votación.

Qué sanciones prevé la ley

El Código Electoral establece penas de 15 días a 6 meses de prisión para quienes incumplan la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la veda. Además, los organismos provinciales de control pueden aplicar multas económicas y clausuras temporales a los comercios que reincidan.

También están prohibidos durante este período:

Los actos públicos de campaña o de proselitismo.

La difusión de encuestas o sondeos preelectorales.

Los espectáculos públicos y reuniones masivas hasta tres horas después del cierre de los comicios.

La portación de armas, banderas o distintivos partidarios el día de la elección.

Las reuniones privadas y la actividad comercial habitual están permitidas, siempre que no incluyan propaganda ni venta de alcohol.

Por qué existe la “ley seca”

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas busca garantizar tranquilidad y orden durante la jornada electoral. Al reducir la posibilidad de incidentes y celebraciones anticipadas, la norma procura que el proceso de votación se desarrolle con mayor seguridad y responsabilidad ciudadana.