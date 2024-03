Vecinos evacuados por el derrumbe temen por la seguridad de sus casas: "El edificio se desplazó 20 centímetros"

El pasado 23 de febrero, más de 15 personas debieron abandonar sus casas por la clausura en un edificio del barrio LU4. Tras el derrumbe del palier, seis familias fueron evacuadas, y a 15 días de aquel momento, no pudieron regresar y temen por la seguridad de sus pertenencias.

ADNSUR conversó con algunas de las vecinas damnificadas este viernes, y se encuentran alarmadas porque fueron notificadas acerca del cese de la consigna policial fija en el lugar del derrumbe.

“Si sacan la consigna policial, si no podemos estar en nuestra casa, nos van a sacar todo, nos vamos a quedar en la calle peor de como estamos”, reclamó preocupada una de las vecinas.

En ese contexto, Juana, una de las vecinas, advirtió, “nosotros los vecinos vamos a tener que asegurar el palier y entrars, no voy a permitir que me roben lo poco/mucho que uno tiene, que ha trabajado para obtenerlo con sacrificio. Por más que digan que a la noche pasan, si lo usurpan cómo los sacamos después”.

“No hemos sacado nada, salimos con lo puesto. Las autoridades hacen oídos sordos, hasta ahora desde la policía fueron los únicos que nos han ayudado en que tengan la consigna acá, pero bueno, debe tener un límite”, comentó Liliana, otra de las vecinas damnificadas. Y agregó, “no tenemos los medios para ingresar, no tenemos los medios para apuntalar la escalera, por la escalera no se puede hacer el ingreso, hay que pensar otra opción”.

Según informó la Comisaría Quinta a los vecinos evacuados del edificio ubicado en barrio LU4, “retiran la consigna porque hay otros emergentes en el área que requieren también la atención del personal”. Y agregaron, “se está complicando la zona en otras situaciones de delito y de seguridad, eso hace que se tenga que retirar la consigna, no pueden estar”.

“Si tuviésemos el papel que dice que fuimos evacuados y que el edificio está clausurado y que alguien se haga responsable como se hicieron responsables ese día de sacarnos a la calle y a las 20 horas informarnos desde el Municipio que íbamos a tener el edificio clausurado y que el día lunes iba a estar el informe, todo esto estaría solucionado desde otros lugares, pero nos están tomando el pelo”, denunció la vecina.

De acuerdo a un informe técnico, “el edificio se ha desplazado no menos de 20 centímetros, eso ha hecho que se traben las distintas placas que cayeron. Pero sí eso se mueve de nuevo, se derrumba toda esa esquina, con el agravante que eso significa, entonces nadie está viendo la urgencia”, sostuvo Liliana.

“Ya está encaminado lo que es legal, pero tiene un proceso y un tiempo, en el medio estamos nosotros, seres vivos, que respiramos, que tenemos nuestras propias patologías de salud y esto lejos de ayudarnos, nos está perjudicando seriamente la salud. Desde los niños que fueron evacuados, hasta las personas adultas mayores que están transitando como una agonía este difícil proceso y no encontramos la salida”, concluyó.