COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Vecinos del barrio Próspero Palazzo se quejaron de que, en un sector verde del barrio "hay movimientos, conectaron nichos de gas y van a "quitar árboles de muchos años". Es en la calle Lavalle al 2700, ex Petroleros Privados, cerca del cementerio.

"Hay muchos sectores cerca de ése y es una pena esto por el sacrificio de los vecinos para tener un espacio verde, que cuesta hacerlo", reclamó una de las vecinas en diálogo con ADNSUR.

"Son árboles de muchos años... Las viviendas podrían construirla en otro lugar teniendo tantos lugares desérticos en Comodoro. Me pone muy triste siendo una vecina de tantos años acá en Palazzo", lamentó.

"No sé qué es lo que van a hacer con esos árboles; no es tiempo de replantarlos", dijo la mujer, quien puso en duda que la maniobra sea legal. "Creo que un espacio verde no se puede destruir", manifestó la mujer.

"Colocaron medidores hace dos o tres días en un espacio verde donde hay árboles de casi 10 metros y aparentemente van a entregar estos terrenos donde hay desde hace años una importante arboleda. Por más que digan que los van a trasplantar tampoco es el tiempo ni el momento. Los van a matar", agegó otro vecino.

"No me parece que habiendo tantos terrenos elijan justo este lugar. No sé qué más habrá detrás de todo esto", se quejó en diálogo con esta agencia.

"Esto lo entregó el municipio. Es una falta de respeto para todos los que estamos viviendo en el lugar y que ellos vengan y tiren de la nada", dijo.