LAGO PUELO (ADNSUR) - El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez espera que la provincia flexibilice el paso con Río Negro y aseguró que no está de acuerdo con la decisión del Gobierno Provincial de no permitir el ingreso de vecinos de El Bolsón a las localidades que integran la Comarca del Paralelo 42.

En ese sentido, calificó de “atemporal” la respuesta que dio el viernes último el ministro de Seguridad, Federico Massoni en cuanto a no permitir el ingreso de vecinos de Río Negro. "Si comparamos los anuncios que hizo el Presidente de la Nación nos da la sensación que en Chubut las directivas son más restrictivas que las del Gobierno Nacional”, señaló.

Además advirtió que resulta necesario entender las vinculaciones que existen con los vecinos de El Bolsón. "Incluso hay familias con padres separados que están cada uno en una provincia distinta y los hijos van de un lado a otro", dijo y agregó: "de acuerdo a las autoridades sanitarias, en El Bolsón no hay circulación del virus”.

Tal como informó El Diario de Madryn, Augusto Sánchez también remarcó que las actividades comenzaron lentamente a recuperarse y quienes la realizan viven en Chubut, pero trabajan en Río Negro y puso como ejemplo las empresas que hacen obras de gas y que están radicadas en El Bolsón y desarrollan tareas en Lago Puelo, cuyos obreros no pueden circular para trabajar.

“No pedimos que levanten el retén, sino que se solicite la documentación para circular. Una declaración jurada indicando la actividad para poder trabajar”, indicó Sánchez, e insistió en que la propuesta es tener un esquema en conjunto con el gobierno de Río Negro que sirva como autorización para presentar ante los funcionarios policiales.

"LA GENTE NO DA MÁS"

Finalmente indicó: "toda la documentación está en el despacho del gobernador (Mariano Arcioni) incluso los protocolos para cada actividad ya están establecido. La gente necesita una respuesta porque el cuentapropista hace 40 días que no puede ganarse el pan. La gente ya no da más, muchos comerciantes y trabajadores están dispuestos a cortar la ruta si esta semana no los dejan salir a trabajar”.

CORTE DE RUTA

Este lunes a las 9 horas, los vecinos de la Comarca Andina cortarán la Ruta Nacional 40, entre El Bolsón y El Hoyo, en el Paralelo 42º, con el fin de pedir a las autoridades de la provincia de Chubut que se pueda habilitar el cruce y circular libremente.

La convocatoria, que fue precedida por la sanción de una ordenanza en forma unánime por el Concejo Deliberante de El Bolsón, señala que la prohibición de circular "es una medida restrictiva que perjudica a miles de vecinos". Según destacó El Chubut, los organizadores invitaron a participar a vecinos, trabajadores autónomos, empresarios, feriantes, comerciantes y todos quienes estén interesados en que se habilite la circulación en la Comarca.