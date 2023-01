El barrio Fracción 14 y 15 , ubicado en la zona sur de Comodoro Rivadavia, suele ser uno de los que más sufren complicaciones cada vez que llueve. Y esta vez, en medio de un nuevo alerta por lluvias intensas y con valores aproximados de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, no ha sido la excepción.

La vecinalista de Fracción 14 y 15, Mabel Guerrero, lamentó en diálogo con ADNSUR que "como siempre sufrimos estas tormentas muchísimo, tenemos calles en las que ya no se pueden circular y son las calles principales. Y hay otros caminos alternativos están con lagunas que si vos te metés entra hasta la mitad del auto”.

“Es puro lodo, si la lluvia continúa vamos a quedar aislados nuevamente, como siempre. Tenemos grietas grandes en medio de las calles porque están mal hechas las canaletas y es algo que siempre reclamamos”, indicó y por esta situación de las calles anegadas, desde el municipio debieron modificar el recorrido del transporte público por el barrio.

La referente vecinal indicó que se solicitaron maquinas para evitar la acumulación de agua en las calles y evitar así que el lodo con agua entre las casas. Sin embargo, afirmó que “la respuesta es siempre la misma, que no hay máquinas".

“ Hay vecinos que la pasan muy mal, muchos no tienen gas ni salamandra, se calefaccionan con electricidad pero les entró agua en la casa y tienen miedo de enchufar algo”

Guerrero indicó que hubo familias del barrio que se autoevacuaron y buscaron albergue en casas de familiares por el ingreso de agua o pozos ciegos rebalsados. “Nos hubiera gustado que nos mandaran máquinas ayer cuando las solicité, que hagan desagote y no se acumule agua en la forma que está".

"No podemos arriesgar nuestros autos, no podemos salir caminando tampoco. Es siempre lo mismo. No enviaron nada y saben el problema que tenemos. Le pedimos por favor las máquinas" , pidió finalmente.