Más de 20 vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se sorprendieron cuando vieron en el resumen de la tarjeta de crédito un pago cuantioso por el servicio de internet. Los débitos incluso llegan hasta los 300 mil pesos y piden que les devuelvan el dinero. La empresa no ha respondido hasta el momento.

Natalia Santana, una de las damnificadas, relató a ADNSUR que en su caso se enteró de que la empresa de internet le había debitado 150 mil pesos cuando chequeó los movimientos en su cuenta. “La empresa facturó mal pero ni siquiera lo notificó. Yo me enteré por homebanking”, indicó.

Desde el 6 de julio comenzó a realizar los distintos reclamos ante la empresa Ubnet, junto a otros usuarios que sufrieron el mismo inconveniente incluso con cifras mayores debitadas. “Hay gente que se va agregando al grupo de WhatsApp que le han debitado 190 y 300 mil pesos”, señaló sobre los 20 damnificados constatados hasta el momento.

Los precios en Comodoro y Rada Tilly subieron un 4% entre junio y julio

La primera respuesta que recibió fue que “en el lapso de 10 días iban a poner como negativo ese consumo”, pero no sucedió. “Hice los reclamos en el banco pero no se hacen cargo porque al ser un contrato, ellos lo toman como un consumo por lo que no se puede hacer una cancelación o desconocimiento de compra”, precisó.

“La oficina de Rada Tilly la tienen cerrada hace dos semanas y los teléfonos los tienen apagados”.

El reclamo ya fue presentado ya en defensa al consumidor y próximamente en las oficinas de ENACOM. “Lo único que quiero es que nos devuelvan el dinero, no se dónde más reclamar”, dijo y reconoció “hay gente que se podría estar enterando en estos días con el cierre de las tarjetas”.

Este lunes, el Concejo Deliberante de Rada Tilly realizó el ofrecimiento público de tierras

"ME BLOQUEARON LA TARJETA"

Por su parte, María Ines, otra damnificada, relató a ADNSUR que en su caso "me estafaron en $149700. Hice la denuncia a defensa del consumidor en Nación porque en Rada Tilly no tenemos oficinas y Comodoro no toma la denuncia", relató.

Y según contó, "parece que Ubnet va a sacar un comunicado pidiendo disculpas. Mientras tanto a mi me bloquearon la tarjeta en plenas vacaciones. Ahora tengo que esperar la solución", al igual que otros tantos damnificados, como Matías, vecino de Rada Tilly, que sufrió el debito por un monto de 150 mil pesos.