Vecinos de Comodoro reclaman 100 castraciones diarias ante la sobrepoblación animal

La sobrepoblación de perros y gatos en Comodoro Rivadavia llegó a un punto límite, con miles de animales en las calles que generan graves problemas de salud pública: humana, animal y ambiental.

Vecinos y organizaciones reclaman la implementación urgente de un Programa de Equilibrio Poblacional que garantice castraciones masivas, tempranas y accesibles para todos.

Según indicaron proteccionistas, organizaciones y los propios vecinos, actualmente el servicio municipal de castraciones opera de manera insuficiente: solo realiza 20 castraciones diarias en promedio, rechazando a más personas de las que atiende.

Además, para comenzar a reducir la cantidad de animales en las calles es imprescindible implementar la castración de aquellos que la necesitan —incluyendo a gatas y perras preñadas y a razas braquicéfalas como bulldogs o bóxers— y promover la castración temprana, antes del primer celo (entre los tres y cinco meses).

Esta medida previene la reproducción descontrolada y contribuye a la salud de los animales y de la comunidad.

Las consecuencias de la sobrepoblación animal en Comodoro

Según estudios poblacionales, en ciudades mayores a 10.000 habitantes, existe un animal por cada dos personas. Aplicando esta ratio al último censo de Comodoro Rivadavia (220.000 habitantes), la población animal estimada sería de 110.000 perros y gatos.

Esta cifra pone en evidencia la gravedad de la sobrepoblación de perros y gatos, una problemática histórica en la ciudad que trae consecuencias visibles y gravísimas tanto para la salud animal, humana como ambiental. Algunas de ellas son:

Aumento de zoonosis (parasitosis, sarna, leptospirosis) que afectan especialmente a niños en espacios públicos.

Mordeduras y accidentes de tránsito con alto costo para el sistema de salud.

Abandono y maltrato animal por la falta de accesibilidad al servicio.

Contaminación ambiental por ruptura de bolsas de basura y contaminación de espacios verdes.

El servicio gratuito: “No hay turnos disponibles”

En los últimos meses el municipio, a través de la Dirección de Veterinaria, reemplazó el sistema de turnos online por uno presencial gestionado en las vecinales, lo que obliga al tutor del animal a concurrir personalmente para obtener un turno de castración asignado durante tres horas a la mañana.

“Esta modalidad genera barreras para quienes no pueden trasladarse por motivos laborales, discapacidad o lejanía y además incrementa la inequidad en el acceso al depender de la disponibilidad horaria y de transporte de cada persona”, reclamaron grupos del proteccionismo.

Esto quedó demostrado la semana pasada, precisamente el viernes 12 de septiembre, cuando desde la vecinal del San Cayetano dieron todos los turnos entre las 9 y las 12 horas. “No hay turnos disponibles”, informó el flyer de Perros Sanos. Esto pone en evidencia la gran demanda de vecinos por el servicio de castración gratuito y la necesidad de mejorar la planificación y comunicación.

Además, durante las últimas semanas, los vecinos reportaron que muchas veces son rechazados con "excusas arbitrarias", e incluso, el personal municipal no cumple con los horarios establecidos. “Nosotros queremos castrar, pero son muchas las trabas”, aseguró una rescatista.

Junta de firmas: el reclamo de los vecinos

A partir de esta serie de reclamos, y a través de una petición en Change.org, la comunidad exige al Municipio: Castrar 100 animales por día sin exclusiones (incluyendo preñadas, braquicefálicos y sin tutor).

En la petición tambien se pide cumplir con la Ordenanza 15.776/21 y la Ley Provincial I-655, reorganizar el servicio con optimización de recursos y cumplimiento estricto de las obligaciones del personal e implementar castraciones tempranas y sistemáticas en todos los barrios de Comodoro.

La solución existe

El Programa de Equilibrio Poblacional –avalado por expertos en salud pública y animal– requiere que el 20% de la población animal sea castrada anualmente. Para Comodoro, esto implica esterilizar masivamente (100/día), de forma gratuita, temprana y extendida. Solo así se reducirá la sobrepoblación, se evitará el sufrimiento animal y se protegerá la salud de la comunidad.

¿Cómo funciona El Programa de Equilibrio Poblacional?

Para que el programa sea efectivo, debe cumplir con estos principios:

✅ GRATUITO: Eliminar barreras económicas es esencial. Si el vecino debe pagar o demostrar "pobreza", el programa fracasa. La sobrepoblación no la generan los animales en situación de calle (que suelen estar malnutridos y con baja capacidad reproductiva), sino los perros y gatos domiciliados sin castrar. La gratuidad incentiva la participación masiva.

✅ MASIVO: Se debe castrar al 20% de la población animal anual (en Comodoro, unas 20.000 esterilizaciones por año). Menos del 10% solo retrasa el problema. La urgencia exige acción rápida y a gran escala.

✅ SISTEMÁTICO: Sin interrupciones. Turnos ágiles, múltiples vías de comunicación y atención a emergencias (hembras en celo o preñadas). Lo ideal: avanzar hacia un sistema por orden de llegada.

✅ TEMPRANO: La castración debe ser antes del primer celo o alzada (a los 3 meses de edad). Si no, una hembra puede generar 5 crías por camada, perpetuando el problema.

✅ EXTENDIDO: Llegar a todos los barrios con jornadas en sociedades de fomento, escuelas, móviles quirúrgicos y espacios públicos. Sin trabas burocráticas.

✅ NO EXCLUYENTE: Sin discriminación. Atender machos, hembras, mestizos, con o sin tutor, urbanos o rurales. Ignorar a los gatos, por ejemplo, solo desplazará el problema.

Resultados comprobados

Primera fase: Reducción drástica de animales abandonados, colonias felinas, accidentes viales, mordeduras y enfermedades zoonóticas (rabia, leptospirosis, sarna, etc.).

A largo plazo: Equilibrio poblacional y mejora en la calidad de vida de animales y personas.

