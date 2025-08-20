La secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, habló este miércoles por la mañana con ADNSUR tras los alertas emitidos por la ANMAT sobre lotes contaminados de fentanilo que finalmente no tuvieron circulación en la provincia.

“El primer alerta estuvo vinculado a la sospecha de un lote contaminado con una bacteria, y esta sospecha se confirmó posteriormente. Se pidió a todas las farmacias, tanto públicas como privadas, identificar y retirar ese lote de circulación para ponerlo en cuarentena y evitar su uso”, explicó Acosta.

La funcionaria aclaró que en ese momento ningún lote contaminado llegó a distribuirse en Chubut, por lo que otros lotes continuaron usándose normalmente. Sin embargo, posteriormente la ANMAT dispuso retirar de circulación todos los lotes de fentanilo de la misma marca como medida precautoria, debido a investigaciones sobre la elaboración y fabricación del medicamento.

“Desde el ámbito público y privado en la provincia se acató esta indicación y desde entonces no circula ningún fentanilo de esa marca farmacéutica en Chubut”, puntualizó la secretaria de Salud. Esta empresa está vinculada en otras provincias a casos de contaminación que, lamentablemente, culminaron en fallecimientos.

FISCALIZACIÓN Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Denise Acosta detalló que, si bien la Secretaría de Salud provincial cuenta con un departamento de fiscalización de farmacias, “no interviene directamente en la investigación, ya que es un proceso que lidera la ANMAT, un ente nacional”. No obstante, remarcó que la provincia se encargó de supervisar que la orden nacional se cumpliera rigurosamente para proteger a la comunidad local.

“Nos hemos replanteado todos los procesos y revisado cada detalle para detectar si existió algún incumplimiento o circulación del lote contaminado, y hasta ahora no tenemos ninguna información que confirme eso”, sostuvo Acosta.

Además, la secretaria hizo un llamado a la calma y a la información clara para la población: “Estoy convencida de que a la comunidad se le debe comunicar la verdad de manera transparente para cuidarnos entre todos. El objetivo de la salud pública es mantener a las personas sanas, y este tipo de situaciones genera preocupación, pero también nos obliga a ser más estrictos con el control”.

Sobre la responsabilidad de este caso, Acosta advirtió que “se está llevando adelante una investigación judicial que determinará el grado de responsabilidad de la empresa productora y del ente regulador nacional”. También subrayó que este tipo de incidentes no son exclusivos de Argentina, sino que se presentan en otros países, incluso desarrollados.

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN CHUBUT

Consultada sobre el avance del COVID-19 y la circulación actual del virus, la titular de la cartera de Salud comentó que “en la provincia, y al igual que en otras regiones, se observan casos, pero la situación no es comparable a la etapa inicial de la pandemia con grandes internaciones y muertes”.

Acosta explicó que “cuando un virus es nuevo, la población está toda susceptible, como ocurrió en las pandemias de H1N1 en 2009 y COVID-19 en 2019-2020; por eso hubo tantos casos”. Luego, el virus pasa a formar parte de los virus que circulan habitualmente en la comunidad, al igual que el virus de la gripe.

Sobre las variantes actuales —como una de denominación popular “Frankenstein”, que generó preocupación—, la secretaria aclaró que “no ha demostrado ser más grave que las variantes previas del COVID-19”. Esto significa que las vacunas disponibles actualmente siguen siendo útiles para prevenir complicaciones.

“Al igual que sucede con la gripe, los virus van cambiando para adaptarse. Por eso las vacunas antigripales se ajustan año tras año. En el caso de COVID-19, hasta ahora no fue necesario modificar las vacunas, pero esa situación puede cambiar en el futuro si el virus muta profundamente.”

Finalmente, Acosta reiteró la importancia de la prevención y del seguimiento epidemiológico constante para proteger la salud colectiva: “La salud pública trabaja para mantener sanas a las personas. Estamos atentos a la evolución del virus y a las distintas medidas necesarias para cuidar a toda la población.”